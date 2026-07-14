Hortolândia estimula empreendedorismo feminino com ações e eventos

Prefeitura promove 1º Encontro de Mulheres Empreendedoras no dia 28 deste mês, na Câmara Municipal

As mulheres ocupam cada vez mais espaço no empreendedorismo. Para fomentar a atuação delas no setor, a Prefeitura de Hortolândia realiza o Encontro de Mulheres Empreendedoras. O evento será no dia 28/07, das 8h às 12h, na Câmara Municipal, localizada na rua Joseph Paul Julien Burlandy, 250, Parque Gabriel. Para participar do evento, é necessário fazer inscrição por meio deste LINK.

Em Hortolândia a população feminina já é maioria no empreendedorismo. De acordo com dados da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação, 60% dos empreendedores formalizados no município são mulheres. O número é maior do que o registrado em âmbito nacional. De acordo com órgãos governamentais e entidades da área, o número de mulheres empreendedoras no Brasil é 40%.

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Diante desse número expressivo, a Prefeitura realiza a primeira edição do encontro para incentivar mais cidadãs a se tornarem empreendedoras. E com isso fortalecer o protagonismo feminino no segmento, que é importante para o desenvolvimento econômico da cidade, contribuindo para a geração de renda e emprego.

O encontro também irá promover network entre empreendedoras. Além disso, o evento terá outras atividades. Serão realizados dois paineis de debates. Um deles contará com as participações da Prefeitura, das entidades Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) e do IFSP (Instituto Federal de São Paulo – Campus Hortolândia). Já o outro painel será com entidades e associações representativas do empreendedorismo local.

“O encontro é uma iniciativa que reforça o compromisso de Hortolândia com a valorização do empreendedorismo feminino e o fortalecimento da nossa economia. Além de promover capacitação, troca de experiências e networking, o evento cria oportunidades para que mais mulheres ampliem seus negócios, gerem renda e conquistem sua autonomia”, destaca o secretário de de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação, Gerson Ferreira.

TALK SHOW

A fim de valorizar a atuação feminina no setor, o encontro promoverá um talk show. A ação contará com empreendedoras de destaque da cidade, que irão compartilhar suas experiências com o público.

O encontro terá ainda um workshop de beleza. A atividade irá ministrar um curso rápido sobre maquiagem e vestuário.

As mulheres poderão ainda aprender ou atualizar conhecimentos na palestra sobre marketing digital e IA (Inteligência Artificial), que será ministrada pelo Senac.

Para estimular mulheres que querem se tornar empreendedoras, o encontro terá área expositiva com 20 estandes. A Prefeitura estará presente para apresentar serviços e órgãos de apoio, como Casa do Empreendedor, Banco do Povo, Sebrae Aqui, dentre outros. A área expositiva também terá participação de outras entidades.

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