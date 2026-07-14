Americana registra abertura de 4,6 mil empresas no primeiro semestre

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Americana registrou a abertura de 4.664 empresas entre janeiro e junho de 2026, alta de 9,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados foram compilados pelo Observatório Econômico de Americana, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura.

“A expansão de empresas é bastante significativa. Temos uma economia pujante que, mesmo em períodos de crise, consegue superar e crescer”, avalia o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

O setor de serviços concentrou 67,1% das novas empresas (3.130), seguido pelo comércio (16,5%), indústria (10,1%), construção (6,0%) e agropecuária (0,3%).

A estrutura empresarial recém-formada é predominantemente composta por microempresas (ME), que totalizaram 91,9% das aberturas, e microempreendedores Individuais (MEIs), que representaram 67,2% do total de empreendimentos.

Entre as atividades que mais cresceram estão, no setor de serviços, preparação de documentos, promoção de vendas e serviços de malote. No comércio, destacaram-se o varejo de vestuário e de bebidas. Já na indústria, sobressaíram a fabricação de produtos de padaria e a confecção de vestuário. Na construção, as atividades mais frequentes foram instalações elétricas e obras de alvenaria.

Os bairros Parque Novo Mundo (156), Cidade Jardim (132), Parque Nova Carioba (129) e Parque Residencial Jaguari (124) concentraram o maior número de novos empreendimentos no semestre. Nessas regiões, predominam atividades ligadas ao setor de serviços, como suporte a negócios, conveniência, cuidados pessoais e transporte.

“Essa realidade reflete um ecossistema diversificado e voltado às necessidades locais e empresariais”, conclui Rafael de Barros.

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