Americana avança com obras de modernização do Centro de Controle de Zoonoses

A Prefeitura de Americana concluiu, nesta quarta-feira (5), a instalação do piso cerâmico na nova área administrativa do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). O espaço, localizado em uma estrutura de madeira cedida pela Secretaria de Esportes, está sendo adaptado para abrigar três novas salas, incluindo setores administrativos e recepção. As melhorias integram o conjunto de ações voltadas à modernização do local e à ampliação da qualidade dos serviços oferecidos à população.

Paralelamente, a obra da nova sala de pós-operatório se encontra em fase final. O ambiente, que vai aprimorar a estrutura técnica e o fluxo de atendimento da equipe, já recebeu cobertura, reboco, instalações elétricas e hidráulicas e esquadrias. A próxima etapa inclui os acabamentos e a preparação para a montagem dos equipamentos.

Para o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira, os avanços representam um passo importante na valorização da saúde pública. “O CCZ exerce um papel essencial na proteção da comunidade, cuidando tanto da saúde animal quanto do bem-estar das pessoas. Estamos investindo para que a equipe tenha melhores condições de trabalho e para que o cidadão seja acolhido em um espaço moderno, seguro e funcional”, afirmou.

As obras têm investimento de R$ 529.261,07, sendo R$ 422.945,55 provenientes do Bloco de Vigilância em Saúde e R$ 106.315,52 de emenda impositiva da vereadora Roberta Lima.

A médica veterinária e responsável técnica pelo CCZ, Aneli Marques Neves Conceição, destacou que as mudanças vão impactar diretamente o atendimento. “Estamos reestruturando o espaço de forma que o trabalho flua com mais agilidade e conforto. O novo pós-operatório trará mais segurança aos procedimentos e vai permitir um cuidado ainda mais eficiente com os animais atendidos”, explicou.

O diretor da Unidade de Vigilância em Saúde (Uvisa), Antônio Donizetti Borges, reforçou que a requalificação física fortalece o papel estratégico da unidade. “O investimento em infraestrutura é um reflexo do compromisso do município com a vigilância em saúde. Ao modernizar o CCZ, ampliamos a capacidade de resposta e garantimos um serviço mais preparado para as demandas da cidade”, concluiu.

O Centro de Controle de Zoonoses de Americana está localizado na Avenida Heitor Siqueira, nº 1.520, no Jardim da Mata, na região da Praia Azul.

