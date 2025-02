Americana orienta pais/motoristas na entrada e saída das escolas

A Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), segue realizando ações educativas de trânsito na entrada e saída de escolas. A campanha de volta às aulas, realizada em parceria com a Secretaria de Educação e a Guarda Municipal de Americana (GAMA), tem como objetivo garantir a segurança de pais e alunos, bem como incentivar o respeito no trânsito.

Nesta segunda-feira (17), a equipe da Utransv e os guardas municipais estiveram na Casa da Criança Taraguá, no Jardim Brasil. A ação contou com o uso de placas indicativas para auxiliar na travessia em frente à unidade e distribuição de panfletos com orientações de trânsito, tudo isso com a presença do mascote Farolito. Na última semana, a iniciativa foi realizada também no CIEP Prof.ª Maria Nilde Mascellani e na Casa da Criança Jaguari.

“Nossa campanha de conscientização de volta às aulas segue a todo vapor nas escolas de Americana, levando orientações aos pais e responsáveis e engajando os alunos com a presença do Farolito, que é um verdadeiro sucesso entre as crianças. Nosso objetivo é reforçar a segurança dos estudantes e conscientizar motoristas, pais e pedestres sobre a importância do respeito às leis de trânsito”, comentou o secretário adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo.

A campanha da Utransv teve início no mês de janeiro e seguirá pelas próximas semanas. O cronograma prevê ainda ações intensificadas na EMEF Florestan Fernandes, na Casa da Criança Urupê e na EE Prof.° Bento Penteado dos Santos, unidades onde foi constatada maior necessidade de conscientização sobre os temas abordados.

As orientações de trânsito são divulgadas também no site e nas redes sociais da Prefeitura.

Orientações de trânsito na volta às aulas em Americana

– Evite permanecer muito tempo nas vagas disponíveis

– Menores de 7 anos devem ser transportados na cadeirinha

– Crianças de até 10 anos devem ir obrigatoriamente no banco traseiro

– Respeite as vagas preferenciais para pessoas com deficiência e transporte escolar

– Não estacione ou pare sobre as faixas de pedestre

– Respeite as sinalizações de trânsito

– Não pare ou estacione em fila dupla

– Pedestre: atravesse sempre na faixa

