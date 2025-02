Lentes de contato da china; o perigo da nova moda

Nos últimos meses, a popularização das lentes de contato dental vindas da China e compradas diretamente da internet tem viralizado nas redes sociais. Influenciadores e usuários compartilham suas experiências com essas peças estéticas que prometem um “sorriso perfeito” a um baixo custo.

As lentes de contato

As lentes de contato dental são camadas ultrafinas de material que cobrem a parte frontal dos dentes para melhorar a estética do sorriso.

Quando feitas sob supervisão odontológica, elas são projetadas com materiais de qualidade, porcelana de alta durabilidade, podendo durar entre 10 a 15 anos, dependendo dos cuidados do paciente.

Já as lentes importadas de forma irregular e aplicadas sem critério podem ser feitas de materiais de baixa qualidade, comprometendo sua resistência e longevidade.

Os riscos das lentes compradas na internet

Mas, de acordo com o Cirurgião Dentista Dr. Dyego Matielo, a prática pode causar riscos do uso dessas lentes sem o acompanhamento de um profissional qualificado.

“Outro grande problema está na falta de personalização, sem a adaptação individualizada feita pelo dentista através de exames e moldagens para garantir que as lentes se ajustem perfeitamente à estrutura dentária, há o risco de encaixes inadequados, desconforto e machucar a gengiva e a dentição”.

“Além disso, a má adaptação pode gerar dificuldades na mastigação e na fala, prejudicando funções essenciais da boca. A promessa de um sorriso bonito a um preço acessível pode parecer tentadora, mas os riscos superam os benefícios, o ideal é sempre buscar a orientação de um profissional habilitado para avaliar as condições bucais e indicar o tratamento mais adequado”, alerta o Dr. Dyego Matielo.

