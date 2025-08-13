Americana, Paulínia e Cosmópolis formam grupo de trabalho para discutir regularização de serviços no limite dos municípios

A Prefeitura de Americana fará parte de um grupo de trabalho com as prefeituras de Paulínia e Cosmópolis para levantamento dos serviços prestados na região do limite entre os três municípios, que forma uma “tríplice fronteira”. O prefeito Chico Sardelli participou de reunião sobre o tema, nesta terça-feira (12), no Paço Municipal de Paulínia, junto do prefeito anfitrião, Danilo Barros, do prefeito de Cosmópolis, Junior Felisbino, e de técnicos das três administrações. O objetivo da medida é alcançar a regularização de serviços prestados em cidades diferentes da prefeitura correspondente.

“Formar esse grupo de trabalho é fundamental para obtermos um diagnóstico preciso dessa região formada pelas três cidades. Há moradores de Americana que pagam IPTU para Cosmópolis, assim como Paulínia também fornece água para alguns imóveis que estão do lado de Americana, por exemplo. É muito importante que possamos pacificar essas questões e dar segurança jurídica para os moradores e para as prefeituras”, disse o prefeito Chico.

O chefe do Executivo de Americana reforçou a importância de dimensionar os indicadores de cada área, o que inclui, além do planejamento e do saneamento, os serviços de saúde e de educação. Os bairros de Americana localizados nesta área ficam no Pós-Represa, às margens do limite da extensão da Estrada Ivo Macris.

O secretário municipal de Planejamento, Diego Guidolin, lembrou que Americana já tem trabalhado em um novo Plano Diretor para o Pós-Represa, que abrange esta área. “Americana tem todo interesse em colaborar com a regularização desses serviços, com os moradores sendo atendidos corretamente pela prefeitura que corresponde ao seu endereço. Já temos um amplo banco de dados na nossa secretaria que vai apoiar a atuação desse grupo de trabalho para buscarmos uma solução definitiva”, destacou.

O secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves, também presente à reunião, reforçou a disponibilidade da pasta para o andamento da discussão. “A Sosu tem uma enorme frente de serviços prestados à população de Americana, inclusive no Pós-Represa. A partir do diálogo entre as três prefeituras, certamente vamos acelerar o caminho para uma resolução”, ressaltou.

Os secretários Diego e Adriano representarão Americana no grupo de trabalho e atuarão em conjunto com representantes de Paulínia e Cosmópolis para elaboração do diagnóstico.

