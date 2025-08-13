A CPFL Energia está com inscrições abertas para o Programa de Estágio CPFL 2026, uma oportunidade para estudantes campineiros de nível técnico, tecnólogo e superior iniciarem sua trajetória profissional em uma das maiores empresas do setor elétrico brasileiro. Na cidade, são 59 vagas presenciais: 45 destinadas a estudantes de nível superior e 14 para nível médio.

Com o mote “Seu futuro merece essa energia”, o programa busca atrair jovens talentos de diferentes formações e perfis. O objetivo é proporcionar aos estagiários um ambiente seguro, colaborativo e de constante aprendizado, alinhado à cultura e aos valores da companhia, como integridade, segurança, excelência e foco no cliente.

“A diversidade faz parte do nosso dia a dia, e o Programa de Estágio é uma oportunidade de ampliarmos ainda mais essa pluralidade. Buscamos pessoas com sólida formação acadêmica, que tragam da universidade novos conhecimentos, olhares e repertórios. A incorporação de diferentes perfis e conhecimentos fortalece nossa rede colaborativa, estimula a troca de ideias e impulsiona a entrega de resultados cada vez mais consistentes, afirma Renato Povia, diretor de Recursos Humanos da CPFL Energia.

www.programaestagiocpfl.com.br . O programa oferece estrutura para o desenvolvimento profissional dos estudantes, com incentivo à troca entre áreas, mobilidade interna e experiências práticas desde o início da jornada. As inscrições podem ser feitas entre 11 de agosto e 15 de setembro, pelo site. O programa oferece estrutura para o desenvolvimento profissional dos estudantes, com incentivo à troca entre áreas, mobilidade interna e experiências práticas desde o início da jornada.

“Mais do que uma porta de entrada, o Programa de Estágio é o primeiro passo para colocar em prática tudo o que é aprendido em sala de aula. Na CPFL, oferecemos um ambiente dinâmico, que estimula a descoberta constante e a construção da carreira alinhado aos talentos e interesses de cada estagiário”, finaliza Povia.

Distribuição das vagas:

Nível superior (45 vagas): Administração, Administração Pública, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciência de Dados, Ciências Atmosféricas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Economia, Eficiência Energética, Engenharia (Ambiental, Civil, Controle e Automação, Elétrica, Telecomunicações), Geografia, Jornalismo, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Relações Internacionais e Tecnologia da Informação;

Nível técnico (14 vagas): Técnico em Eletroeletrônica, Eletrônica, Eletrotécnica e Mecatrônica.

SERVIÇO – Programa de Estágio CPFL 2026 (Campinas)

Inscrições: de 11 de agosto a 15 de setembro;

Processo seletivo: de agosto a outubro de 2025;

Início das atividades: janeiro de 2026;

www.programaestagiocpfl.com.br ; Inscreva-se em:

Total de vagas em Campinas: 59 (45 nível superior e 14 nível médio).

Sobre a CPFL Energia

Com 112 anos de história, a CPFL Energia é um dos principais grupos do setor elétrico brasileiro, atuando nos segmentos de distribuição, geração, transmissão, comercialização e serviços. É a maior distribuidora do país em volume de energia vendida, com mais de 13% de participação no mercado nacional, atendendo cerca de 10,7 milhões de clientes em 687 municípios nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná.

Na geração, totaliza 4.226 MW de capacidade instalada no Brasil, dos quais 96% são provenientes de fontes renováveis, como hidrelétrica, solar, eólica e biomassa, posicionando-se entre as maiores geradoras privadas do país. No segmento de transmissão, opera 6.400 km de linhas, 88 subestações e 16.000 MVA de capacidade de transformação.

Por meio da CPFL Soluções, o Grupo oferece soluções integradas em energia, como comercialização, gestão, eficiência, infraestrutura e geração distribuída. O objetivo é otimizar o uso da energia pelos clientes, com redução de custos, mais segurança, sustentabilidade e competitividade para os negócios.

A CPFL Energia tem ações listadas no Novo Mercado da B3 e se destaca também em investimento social privado, com projetos nas áreas de cultura, esporte e educação, por meio do Instituto CPFL.

Desde 2017, o Grupo faz parte da State Grid, a maior empresa de distribuição e transmissão de energia elétrica do mundo e a terceira maior organização empresarial global, presente em 88% do território chinês.

