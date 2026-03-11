A equipe do Serviço Especializado em Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), vinculado à Secretaria de Administração da Prefeitura de Americana, apresentou nesta segunda-feira (9) o Plano de Operação Padrão (POP) da campanha “Combater o assédio é dever de todos” para gerentes de Unidades Básicas de Saúde (UBSs), coordenadores e membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) da Secretaria de Saúde. A atividade foi conduzida pelos técnicos em segurança do trabalho Roberto Renan Belozo e Ana Bárbara Bueno Lopes.

Durante a ação, os profissionais falaram sobre a importância de campanhas de prevenção, destacando as medidas de acolhimento e suporte voltadas à segurança e ao bem-estar dos funcionários que passam por situações de abuso.

A palestra enfatizou também sobre a relevância dos canais institucionais de denúncia.

“Na cartilha sobre assédio moral e sexual, com linguagem direta e simples, abordamos exemplos, conceitos e diferenças entre atos de gestão e assédio, mostrando como prevenir e recorrer. É um conteúdo completo de informações úteis para a prevenção de práticas abusivas”, explicou Roberto.

“Nosso objetivo é informar, conscientizar e prevenir situações de assédio, além de orientar o funcionário público e reforçar que ele pode e deve fazer a denúncia, fortalecendo um ambiente de trabalho respeitoso e saudável”, reforçou o secretário municipal de Administração, Eduardo Flores.

O POP foi elaborado pela Secretaria de Administração, por meio do SESMT, em conjunto com o setor de Ouvidoria, a Unidade de Recursos Humanos e a Secretaria de Negócios Jurídicos. O conteúdo da campanha está disponível no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), no item “Ouvidoria”.

