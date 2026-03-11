Estados de Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul continuam com previsão de chuvas intensas nos próximos dias, com maior volume acumulado nesta quarta-feira (11). Diante do cenário, o Departamento de Preparação e Socorro (DPS) da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) está em contato diário com agentes municipais e opera em nível laranja (alerta).

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso vermelho (grande perigo) para a área, com possibilidade de chuva acima de 60 milímetros (mm) por hora e risco de alagamentos, enxurradas, deslizamentos de terra e transbordamento de rios.



As chuvas podem ser localmente fortes e volumosas, em curtos períodos, e acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas. “É importante que a população fique muito atenta aos alertas enviados pelas defesas civis, evite áreas alagadas, não se abrigue em árvores e, em caso de trincas e rachaduras nas paredes ou aumento do nível do rio próximo da residência, saia de casa e procure um abrigo seguro”, afirmou o coordenador-geral de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil Nacional, Tiago Molina Schnorr.

Confira as áreas de maior risco:

Minas Gerais: sul/sudoeste, Triângulo Mineiro, Campo das Vertentes e Zona da Mata;

São Paulo: Araçatuba, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Campinas, Vale do Paraíba e Metropolitana;

Mato Grosso do Sul: Faixa central e leste.

Siga as instruções de segurança:

Fique atento aos alertas e recomendações enviados pelas autoridades de proteção e defesa civil;

Identifique locais seguros, como casa de parentes e amigos ou abrigos indicados pela prefeitura;

Observe os sinais de movimentação do terreno, como rachaduras no chão, árvores, postes ou cercas inclinadas, muros embarrigados, desníveis ou degraus no terreno, levantamento do piso da residência ou estalos vindos do chão;

Se observar algum sinal de movimentação do terreno, saia imediatamente da casa e avise os moradores da região;

Mantenha a calma e siga as orientações da defesa civil e das autoridades locais. Em caso de emergência, ligue 193 (Corpo de Bombeiros) ou 199 (Defesa Civil).

O Defesa Civil Alerta, implementado em todo o território nacional pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), poderá ser usado pelos estados como forma de ampliar a proteção das pessoas. O sistema utiliza a rede de telefonia celular para enviar mensagens de texto e avisos sonoros para celulares em áreas de risco elevado.

Os alertas aparecem de forma destacada na tela dos aparelhos e podem tocar mesmo em modo silencioso. Não é necessário cadastro prévio e o serviço é gratuito, com alcance de celulares compatíveis (Android e iOS lançados a partir de 2020) e cobertura de telefonia móvel com tecnologia 4G ou 5G. O recurso não depende de pacote de dados e funciona mesmo se o usuário estiver ou não conectado ao Wi-Fi.

A ferramenta busca orientar as pessoas sobre as medidas de proteção a serem tomadas. Dessa forma, os alertas terão informações sobre o tipo de risco que está prestes a acontecer e instruções práticas. As definições de conteúdo e do momento de envio dos alertas são de responsabilidade dos órgãos de proteção e defesa civil locais e a ação é operacionalizada por meio da Interface de Divulgação de Alertas Públicos (Idap).

O objetivo do Defesa Civil Alerta é proporcionar maior segurança, sendo complementar aos demais mecanismos de alertas de emergência: SMS, TV por Assinatura, WhatsApp, Telegram e Google Public Alerts. Para se manter informado e receber alertas, envie um SMS com seu CEP para 40199 ou mande um “Olá” para (61) 2034-4611 no WhatsApp.

