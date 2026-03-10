Cras de Nova Odessa Celebra o Mês da Mulher com ações programadas

Atividades gratuitas incluem manhã de cuidados com os cabelos, roda de conversa e um “agito” especial para as mulheres acompanhadas pelo serviço

Em celebração ao Mês da Mulher, o Cras (Centro de Referência de Assistência Social) de Nova Odessa preparou uma programação especial ao longo de março para homenagear e acolher as mulheres acompanhadas pelo serviço. As atividades são gratuitas e visam promover o autocuidado, a autoestima e o diálogo sobre a saúde emocional e a valorização feminina.

A abertura do calendário especial acontece nesta quarta-feira, dia 11 de março, às 8h30, com a “Manhã de Cuidados”, em parceria com uma equipe especialista em cabelos cacheados. A ação vai oferecer orientações e cuidados especiais para realçar a beleza natural dos fios.

No dia 18 de março, às 14h, a animação fica por conta do evento “Agita-se com Paulo Porto”, uma tarde pensada para proporcionar bem-estar, descontração e movimento para o corpo, reforçando a importância da qualidade de vida.

Encerrando a programação, no dia 25 de março, às 8h30, o Cras promove um Círculo de Diálogo conduzido pelo psicanalista Rafael Freitas. O encontro será um espaço seguro e acolhedor para que as mulheres possam compartilhar experiências e refletir sobre os desafios do cotidiano, fortalecendo a saúde mental e os vínculos comunitários.

“Preparamos esta programação com muito carinho para as mulheres acompanhadas pelo nosso serviço em seu mês. O Cras é a casa da comunidade e nossa porta estará sempre aberta para receber todas vocês”, afirmou a coordenadora do Cras de Nova Odessa Andréia Cassimiro Raimundo.

O Cras de Nova Odessa fica na Rua das Peróbas, 114, Jardim das Palmeiras.

