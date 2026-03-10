Ensaios do Via Crucis ocorrem no Complexo Usina Santa Bárbara

Espetáculo entre 31 de março e 5 de abril tem ensaios no palco das apresentações

Após o lançamento oficial da 27ª edição do Espetáculo Via Crucis de Santa Bárbara d’Oeste, os preparativos entram agora em uma nova etapa: os ensaios passaram a ser realizados no próprio local das apresentações, o Complexo Usina Santa Bárbara. As apresentações acontecerão de 31 de março a 5 de abril, sempre às 20 horas, no Complexo Usina Santa Bárbara, com entrada gratuita.

A mudança marca o início da fase final de preparação da edição 2026 do maior espetáculo a céu aberto da região, permitindo que elenco e equipe técnica adaptem a encenação ao espaço cênico, ajustando marcações, movimentações e elementos técnicos que compõem a encenação.

Apresentado oficialmente na última quinta-feira (5), o espetáculo deste ano promete trazer uma perspectiva renovada sobre a Paixão de Cristo. A narrativa será inspirada na lenda de Cristóvão e propõe reflexões sobre o sentido do serviço e da fé. O texto ainda, em algumas passagens, trará importantes reflexões quanto à prática dos ensinamentos cristãos nos dias atuais; se de fato são transformados em ação ou se tornaram apenas retórica.

Exposição

Como parte da 27ª edição do Espetáculo Via Crucis de Santa Bárbara d’Oeste, o público poderá conferir a mostra fotográfica “A Paixão em Cenas” com registros marcantes da edição de 2025 no Tivoli Shopping. Para visitação, o Tivoli está localizado na Rua do Ósmio, 699, no Mollon, e funciona de segunda-feira a sábado, das 10 às 22 horas, e domingo das 11 às 22 horas.

As fotografias que dão vida à exposição são de autoria de André Luiz de Moraes, Isabelly Cardoso, José Luis Peres, José Roberto Bueno, Larissa Melo, Luis Eduardo Deffanti, Marcel Carloni, Natália Chaves, Rogério de Lima, Rudi Silva, Thiago Janoni e Thiago Oliveira.

Após este período, conforme edição passada, a “A Paixão em Cenas” será enviada para os dias de espetáculo no Complexo Usina Santa Bárbara e, posteriormente, ao Centro Cultural e Biblioteca “Professor Léo Sallum”.

O Espetáculo Via Crucis de Santa Bárbara d’Oeste – 27ª edição é uma realização do Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com patrocínio do Supermercados Pague Menos e da TRBR, apoio da Cristiantex Magazine e gestão da Amigos da Cultura Barbarense Associação Social e Artística.

