Morreu esta terça-feira (10) o ex-prefeito de Sumaré José Antonio Bacchim. Ele tinha xx anos e foi prefeito de Sumaré entre 2005 e 2012, tendo sido sucedido por Cristina Carrara.

Ele estava internado desde fevereiro e a deputada estadual Ana Perugini (PT) fez uma postagem depois do carnaval falando do estado de saúde do ex-prefeito.

Nosso #tbt de hoje está carregado de boas energias para o nosso querido amigo José Antônio Bacchim, prefeito de Sumaré entre 2005 e 2012 (ao meu lado, no centro).

