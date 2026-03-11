O velório do ex-prefeito de Sumaré Professor Bacchim acontece na manhã desta quarta-feira no Cemitério da Saudade. Ele morreu no final da tarde desta quinta-feira depois de ficar mais de um mês internado em Campinas.

O velório está marcado para começar às 9h da manhã ficando no local até às 13h. De lá, o cortejo seguirá para Piracicaba, terra natal do ex-prefeito, onde acontece o enterro.

Velório e homenagens

O prefeito Henrique do Paraíso (Republicanos) e o vice-prefeito André da Farmácia (MDB) renderam homenagens ao professor nas redes sociais.

Bacchim tinha 67 anos e completaria anos na próxima sexta-feira. Foi prefeito entre 2005 e 2012. Também foi vereador e vice-prefeito da cidade.

