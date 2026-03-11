Servidores da CM Nova Odessa aprovam reajuste de 6% no salário e auxílio-alimentação

Proposta apresentada pelo presidente da Casa, Oséias Jorge, foi aprovada nesta segunda-feira (10) com 23 votos favoráveis

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Os servidores da Câmara Municipal de Nova Odessa aprovaram, nesta terça-feira (10), a proposta de dissídio 2026 apresentada pelo presidente da Casa, vereador Oséias Jorge. A proposta recebeu 23 votos favoráveis, definindo a atualização salarial e o reajuste de benefícios para os servidores do Legislativo.

Pelo acordo aprovado, o reajuste salarial será composto por 1,56%, somado à inflação acumulada entre março de 2025 e fevereiro de 2026, utilizando o mesmo índice que será aplicado pela Prefeitura. Com isso, o reajuste total chega a 6%.

Além da atualização nos salários, o auxílio-alimentação também receberá reajuste de 6%, passando a ter o valor de R$ 2.301,66. O benefício é destinado aos servidores da Câmara, com exceção dos vereadores, que não recebem o auxílio.

Outra novidade prevista na proposta é a criação do auxílio-saúde, que será destinado aos servidores que já possuem plano de saúde. O benefício terá o valor de R$ 150 mensais.

De acordo com a proposta aprovada, o auxílio será regulamentado por meio de Projeto de Lei, que será apresentado para formalizar a implantação do benefício.

Reajustes

Os reajustes aprovados são destinados exclusivamente aos servidores da Câmara Municipal, não se aplicando aos subsídios dos vereadores, que permanecem inalterados.

Segundo o presidente da Câmara, Oséias Jorge, a proposta busca garantir a reposição das perdas inflacionárias e avançar na valorização dos servidores do Legislativo municipal.

“Nosso objetivo é assegurar a reposição das perdas e manter a valorização dos servidores da Câmara, sempre com responsabilidade e diálogo. Quero agradecer ao SSPMANO pela postura durante as negociações, em nome do presidente Luis Fernando, que conduziu as tratativas com responsabilidade e espírito de colaboração para chegarmos a um consenso positivo para todos.”, destacou o presidente.

O diretor-geral da Câmara, Lucas Camargo, que conduziu as tratativas junto à equipe técnica da Casa, ressaltou o trabalho de diálogo realizado durante a construção da proposta. “Todo o processo foi conduzido com transparência e responsabilidade, buscando uma solução equilibrada que atendesse aos servidores e respeitasse os limites orçamentários do Legislativo”, afirmou.

Leia + sobre política regional