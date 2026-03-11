Projeto “A Saúde Começa pela Boca” é retomado em Nova Odessa
Iniciativa de saúde bucal, das Secretarias de Saúde e Educação, leva prevenção e cuidado odontológico para dentro das escolas
A Prefeitura de Nova Odessa está retomando em 2026 o projeto “A Saúde Começa pela Boca”, uma iniciativa das Secretarias Municipal de Saúde em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, que já beneficiou milhares de crianças em edições anteriores. A ação tem como foco a promoção, prevenção e cuidado em saúde bucal no ambiente escolar e a expectativa é atender cerca de 4,8 mil alunos de 4 a 10 anos das turmas de Pré-Escola e do Ensino Fundamental 1 (1º ao 5º ano). Os atendimentos começam nesta segunda-feira (09/03), na EMEB Profª Apparecida Rodrigues Prata, localizada no Jardim São Francisco.
O projeto leva às escolas uma equipe especializada que realiza ações de escovação supervisionada, orientação sobre a técnica correta de higienização, uso adequado de creme dental fluoretado e fio dental, além de conscientizar sobre a importância da higiene diária para a prevenção de doenças como cárie e gengivite. Quando há a necessidade de intervenção pelo dentista, o responsável pela criança é orientado sobre tratamento necessário e local de atendimento.
“Uma boca saudável contribui para a saúde geral e o bem-estar da criança. Na infância, cuidar da saúde bucal é fundamental para o desenvolvimento correto da fala e para uma boa nutrição. Com esse projeto, levamos conhecimento e prevenção diretamente aos alunos, criando hábitos saudáveis que eles levarão para a vida toda”, destaca a dentista Patrícia Faciulli, coordenadora do projeto.
O prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho, reforça a importância da iniciativa para a saúde pública do município. “Ao levar o atendimento odontológico para dentro das escolas, a gestão municipal investe na qualidade de vida, no desenvolvimento saudável e no futuro da nossa população. Um sorriso saudável abre portas para um futuro brilhante, e é isso que queremos para nossas crianças”, conclui ele.
Os pais ou responsáveis que desejarem atendimento odontológico para suas crianças fora do ambiente escolar podem procurar a UBS mais próxima de sua residência. O Setor de Saúde Bucal da Prefeitura também é responsável por outro importante programa, o “Respire Saúde” – iniciativa antitabagismo gratuita e multidisciplinar que ajuda munícipes que desejam parar de fumar.
