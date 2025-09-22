O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, realiza uma capacitação voltada à equipe de enfermagem sobre “Cuidados de Enfermagem com Cateter PICC (Cateter Central de Inserção Periférica)” nesta semana. As atividades começaram nesta segunda (22) e vão até sexta-feira (25).

A formação é direcionada a enfermeiros e técnicos de enfermagem que atuam com os públicos neonatal, pediátrico e adulto. O objetivo é fortalecer as boas práticas assistenciais e ampliar a segurança dos pacientes que necessitam desse tipo de dispositivo, que é utilizado em pessoas que precisam de tratamentos prolongados, oferecendo mais conforto e segurança.

“O conhecimento atualizado fortalece a prática da nossa equipe e traz reflexos diretos na qualidade do cuidado e na humanização da assistência”, destacou a coordenadora do eixo materno infantil e organizadora da capacitação, Sarah Guimarães.

A presença dos profissionais é essencial para aprimorar o manejo do PICC, dispositivo amplamente utilizado em diferentes situações clínicas, garantindo maior qualidade no atendimento prestado.

“O fortalecimento contínuo da nossa rede de saúde passa, necessariamente, pelo investimento em capacitação dos profissionais. Essa atualização sobre o uso do PICC garante mais segurança aos pacientes e reflete o nosso compromisso em oferecer um atendimento cada vez mais qualificado e humano”, ressaltou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Americana OS administra HM

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

