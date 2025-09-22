A vereadora Roberta Lima (PRD) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana sugerindo à prefeitura a realização de ação de incentivo à adoção de animais, com a participação de cães na entrada dos jogadores, durante a final do campeonato amador municipal de futebol, conhecido como “Gigantão”.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Segundo a parlamentar, a proposta consiste na entrada dos jogadores em campo acompanhados de cães disponíveis para adoção, de preferência sob os cuidados do Centro de Controle de Zoonoses de Americana.

Fala Roberta Lima

“A iniciativa visa aproveitar a visibilidade de um evento esportivo relevante para a cidade como plataforma de promoção da causa animal, ampliando o alcance de campanhas de adoção e contribuindo para a redução do número de animais em situação de abandono”, afirma Roberta.

No documento Roberta propõe que a ação dê visibilidade à causa animal, utilizando um evento esportivo de grande repercussão no município; incentive a adoção responsável, conectando animais acolhidos por ONGs e protetores independentes a possíveis adotantes; conscientize o público presente sobre os cuidados, responsabilidades e benefícios de adotar um animal abandonado; e promova a integração entre políticas públicas de esporte e bem-estar animal, fortalecendo o compromisso do município com ações sociais inovadoras e de impacto.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (23) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

Leia + sobre partidos política regional