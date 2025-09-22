O esporte brasileiro perdeu hoje uma de suas referências debaixo das traves. O ex-goleiro Anderson Soares da Silva, o Neneca, faleceu aos 45 anos após complicações de um infarto e a descoberta de um aneurisma na aorta.

Ídolo em diversos clubes, o atleta defendeu times como União Barbarense, Botafogo-SP, América-MG e Figueirense, além de atuar também no União de Rondonópolis, onde trabalhava atualmente na gestão do futebol.

Na última sexta-feira (19), durante uma partida do Sub-17, Neneca passou mal e foi levado ao hospital, mas infelizmente não resistiu.

Morte de Neneca confirmada hoje

O falecimento foi confirmado nesta segunda-feira (22/09/2025).

⚽ Sua dedicação, garra e paixão pelo futebol marcaram gerações.

Deixa saudades dentro e fora de campo.

Ele sofreu um infarto e estava internado desde a última sexta-feira (22) na Santa Casa de Rondonópolis (MT).

