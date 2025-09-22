O vereador Pastor Miguel Pires (PRD) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando que a prefeitura realize implantação de lombada na Avenida Santa Cecília, no Parque Residencial Jaguari.

No documento o autor aponta que moradores e comerciantes da região relatam que diversos motoristas transitam em alta velocidade pela avenida, oferecendo risco de acidentes de trânsito.

Pastor Miguel

“Sabemos que a via recebe intenso fluxo de veículos e muitos condutores não respeitam a velocidade permitida, colocando em risco a vida dos moradores que utilizam a via”, afirma.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (30) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

