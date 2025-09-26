A Prefeitura de Americana, por meio das secretarias de Fazenda e de Planejamento, apresentou a proposta da Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2026, durante audiência pública realizada na noite de quarta-feira (24), no auditório Villa Americana, no Paço Municipal. A receita total prevista para o próximo ano é de R$ 1.578.835.900,00.

De acordo com a proposta, a área da Saúde deverá receber 27,75% dos recursos, o equivalente a R$ 286.449.700,00. Para a Educação, estão previstos R$ 261.763.900,00, representando 25,02% da receita. Os valores se referem a recursos próprios da Prefeitura, que devem ser incrementados com verbas específicas destinadas à saúde e à educação.

Na elaboração da LOA foram considerados fatores como o cenário econômico mundial e nacional, medidas do governo federal, taxa de juros, projeções de inflação e Produto Interno Bruto (PIB), além do desempenho de tributos como IPTU, ISS, ICMS e IPVA, os repasses do FPM e a reestimativa de convênios.

A secretária de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno, destacou a importância do equilíbrio das contas públicas.

“A apresentação da LOA 2026 proporcionou a explanação sobre a proposta da gestão de recursos financeiros para as diversas áreas que atendem os serviços prestados à população. O orçamento estimado, que é a receita que o município arrecada por meio de impostos e outros repasses, detalha também as despesas do ano seguinte, para que a Administração Municipal siga uma diretriz, definindo as prioridades e buscando o equilíbrio fiscal para assegurar a manutenção e futuros investimentos na cidade”, explicou.

Americana e o equilíbríbrio

O equilíbrio fiscal e a boa gestão financeira são fundamentais para que a Prefeitura obtenha a Certidão Negativa de Débitos (CND), documento que possibilita o recebimento de recursos de convênios com os governos federal e estadual.

“O planejamento financeiro norteia as ações efetivas da Administração Municipal, garantindo que os recursos sejam aplicados em projetos, ações e serviços para a população e promovam o desenvolvimento do município. O cumprimento da LOA proporciona essa eficiência administrativa, que é seguida com muita seriedade e competência pela atual gestão”, afirmou o secretário de Planejamento, Diego Guidolin.

