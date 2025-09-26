A Associação dos Amigos dos Animais de Nova Odessa (AAANO) vem a público esclarecer informações apresentadas em vídeo divulgado pelo prefeito de Nova Odessa, no qual foram citados valores relacionados ao trabalho da entidade e aos repasses públicos destinados à causa animal.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Atualmente, o valor destinado à ração, de R$ 24 mil mensais, está em dia. No entanto, o repasse de R$ 335 mil, aprovado em lei por meio da Emenda Impositiva de 2024 para utilização em 2025, ainda não foi depositado. Conforme o Plano de Trabalho aprovado pela municipalidade, esse recurso é destinado à contratação de funcionários e médicos veterinários, além da compra de vacinas e insumos médicos.

A associação esclarece também que os R$ 300 mil mencionados permanecem reservados exclusivamente para a construção do novo abrigo em área cedida pelo Governo do Estado, não podendo ser aplicados em outras finalidades. Já os R$ 100 mil citados no vídeo referem-se à despesas de 2023, já integralmente utilizadas.

Para além dos repasses públicos, a AAANO realiza mensalmente rifas e campanhas de doações a fim de cobrir despesas que vão além da alimentação, como folha de pagamento, consultas veterinárias, medicamentos, manutenção e limpeza. O valor da Emenda seria destinado a aliviar custos com salários, mas, diante da ausência do repasse, a entidade precisou direcionar recursos de arrecadações próprias para garantir o pagamento em dia dos colaboradores.

Sobre a Festa das Nações, a associação destaca que os valores arrecadados na Barraca Australiana seriam aplicados no custeio das despesas da entidade. No entanto, diante da falta da Emenda Impositiva, foi necessário priorizar a folha de pagamento e os compromissos básicos.

A AAANO reforça seu histórico de 31 anos de atuação com transparência e responsabilidade, sempre prestando contas à sociedade e aos órgãos fiscalizadores. Todos os documentos contábeis e contratos com a gestão pública estão disponíveis na aba de transparência do site oficial da entidade.

Por fim, a associação destaca que a causa animal é questão de saúde pública e dever do Estado. Portanto, as transferências de recursos não configuram “ajuda”, mas sim contratos de prestação de serviços à sociedade, acompanhados de processo burocrático, fiscalização e prestação de contas.

A AAANO permanece à disposição para prestar informações adicionais e registra o seguinte questionamento: o prefeito e seus colaboradores aceitariam trabalhar 12 meses sem receber salários?

Atenciosamente,

Associação dos Amigos dos Animais de Nova Odessa (AAANO)

Sobre a AAANO

A Associação dos Amigos dos Animais de Nova Odessa é uma organização sem fins lucrativos que atua há mais de três décadas no resgate, acolhimento e cuidado de cães e gatos em situação de abandono, além de ser responsável por efetivar as principais políticas dessa temática na cidade. Hoje, mantém cerca de 400 animais sob sua proteção, oferecendo alimentação, atendimento veterinário e, acima de tudo, carinho e dignidade aos abrigados.

Leia + sobre política regional