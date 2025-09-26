Vereadores homenageiam juiz da 1ª Vara Criminal de Sumaré

Dr. Marcelo Forli Fortuna recebeu moção de congratulação durante a sessão da Câmara

Na sessão da Câmara de Sumaré desta terça-feira (23), o vereador Alan Leal (PRD) homenageou o juiz da 1ª Vara Criminal de Sumaré, Dr. Marcelo Forli Fortuna, em reconhecimento à sua recente posse na Comarca, bem como por sua trajetória profissional e suas contribuições acadêmicas e sociais. A moção de congratulação foi entregue ao magistrado no plenário do Legislativo, após ser aprovada por unanimidade.

De acordo com o documento, Dr. Marcelo Forli Fortuna nasceu em São Paulo, em 19 de julho de 1981. Sua carreira jurídica teve início como promotor de justiça no estado de Goiás, onde atuou entre 2006 e 2009. Em maio de 2025, passou a integrar a comunidade de Sumaré, ao assumir a função de juiz de Direito na 1ª Vara Criminal.

Paralelamente à sua atuação na magistratura, Dr. Marcelo possui um notável percurso acadêmico. Graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2004), obteve os títulos de Mestre (2018) e Doutor (2022) em Direito pela mesma instituição. Sua paixão pelo ensino o levou a diversas posições de destaque na área educacional, tendo sido coordenador do curso de Carreiras Jurídicas do Proordem, professor do Curso para OAB do Proordem, professor convidado da Pós-graduação da Unitta, professor convidado da Especialização em Processo Civil na Universidade Mackenzie, coordenador acadêmico das faculdades de Direito de Jaguariúna e Indaiatuba, e professor nos cursos G7 Jurídico e Aretejus.

O magistrado também se destaca por seu engajamento em causas sociais, ministrando aulas em cursos gratuitos e proferindo palestras em escolas sobre temas como o combate às drogas e questões relacionadas à violência doméstica. A presença do juiz em plenário gerou comoção entre os parlamentares, que fizeram uso da palavra para dar as boas-vindas a Dr. Marcelo e tecer elogios à sua trajetória acadêmica, jurídica e social.

O juiz utilizou a tribuna para fazer seus agradecimentos e seus votos de prosperidade no novo cargo. “Eu cheguei em Sumaré em maio de 2025, mas já me sinto como um cidadão dessa comarca. Uma cidade muito acolhedora, uma cidade que preza pela educação, pelos bons costumes. Uma cidade em que eu fui recebido verdadeiramente como um cidadão. […] Me sinto muito lisonjeado por ser homenageado pelo Poder Legislativo. Eu sempre tive o Poder Legislativo […] como um poder parceiro, que auxilia o Poder Judiciário essencialmente na busca da justiça. Vocês fazem as leis, nós a aplicamos. É uma verdadeira relação de conexão. […] Acima de tudo, nós estamos aqui em prol do cidadão. […] Quando o vereador Alan construiu o texto, que me deixou muito lisonjeado, eu disse algo para as minhas filhas: tudo que nós estudamos não faz sentido, se não replicarmos para a sociedade. Espero que aqui em Sumaré eu consiga fazer a diferença, como eu sei vocês também fazem, na vida de uma pessoa”, conclui Dr. Marcelo.

