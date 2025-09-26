Leco quer estudo para conter alagamentos em ruas de Americana

Leia + sobre política regional

O vereador Leco Soares (Podemos) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre estudos de contenção de alagamentos em vias públicas próximas ao Ribeirão Quilombo.

Segundo o parlamentar, moradores de diversos bairros procuraram seu gabinete preocupados com os alagamentos que acontecem durante o período de chuvas. Os cidadãos perguntaram sobre medidas para prevenir e mitigar esses impactos. “O período de chuvas intensifica o risco de novos alagamentos, trazendo prejuízos materiais e colocando em risco a saúde e a segurança da população”, afirma Leco.

No documento, o parlamentar questiona se existe estudo técnico concluído para a contenção de alagamentos nessas localidades; em caso de resposta positiva, quais medidas estão previstas; e se há previsão de recursos orçamentários e cronograma para a execução das obras necessárias.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (30). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP