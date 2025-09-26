Na monark, Um homem de 29 anos foi preso pela Guarda Municipal de Americana na noite desta quinta-feira (25) após furtar fios de cobre e reagir violentamente à abordagem. A ocorrência aconteceu na Avenida de Cillo, altura do número 965, e mobilizou equipes operacionais e Romu.

A denúncia inicial partiu de testemunhas que viram o indivíduo retirando cabos próximo a um posto de combustíveis na avenida. As equipes foram acionadas via rádio e seguiram para o local. Durante as buscas, uma viatura encontrou um suspeito com as mesmas características informadas e tentou realizar a abordagem.

O homem, identificado como S. S.M, resistiu e entrou em luta corporal com os guardas, lesionando o GCM Lair. O agente sofreu escoriações no joelho e uma lesão no ombro, sendo encaminhado ao Hospital Unimed, onde recebeu atendimento médico.

Fugiu na Monark

Após a reação, o suspeito conseguiu fugir, mas foi perseguido por viaturas da GCM e detido na Avenida Abdo Najar, próximo à Rua Padre Manuel da Nóbrega. Durante a perseguição, os guardas encontraram um rolo de fios de cobre grossos, furtados no canteiro central da Avenida de Cillo.

O indivíduo foi encaminhado ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde permaneceu à disposição da Justiça. A ocorrência foi registrada como furto consumado e resistência.

