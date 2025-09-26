Saúde de Americana presta contas em audiência pública nesta 6ª-feira

A população de Americana tem a oportunidade, nesta sexta-feira (26), de acompanhar como estão sendo aplicados os recursos públicos na área da saúde. A Secretaria Municipal de Saúde promove audiência pública para apresentar os resultados e ações do segundo quadrimestre de 2025.

O encontro ocorre às 9h, na Câmara Municipal de Americana, com acesso livre à comunidade. A transmissão também pode ser acompanhada ao vivo pelo canal da Prefeitura no YouTube: www.youtube.com/prefeituraamericanaoficial.

Na audiência, serão apresentados dados sobre atendimentos, programas executados e a utilização dos recursos repassados pelos governos federal, estadual e municipal. A iniciativa reforça o compromisso com a transparência e a gestão participativa.

“A audiência pública é um momento essencial para prestarmos contas à população e fortalecermos a confiança na gestão da saúde. É uma oportunidade de mostrar, com transparência, como os recursos estão sendo aplicados e quais resultados estamos alcançando. Queremos que a sociedade participe ativamente desse processo, porque a construção de um SUS mais eficiente e justo depende do envolvimento de todos”, destacou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

A realização de audiências públicas para prestação de contas na saúde é uma exigência legal prevista na Lei Federal nº 141/2012 e na Lei Municipal nº 5.717/2015, ambas voltadas à garantia do controle social sobre o SUS (Sistema Único de Saúde).

A Câmara Municipal de Americana fica na Avenida Monsenhor Bruno Nardini, 1.835 – Jardim Miriam.

