A Prefeitura de Americana encerrou o ciclo de pré-conferências de Promoção da Igualdade Racial, realizadas em diversas regiões da cidade. As propostas discutidas nas reuniões serão apresentadas na 1ª Conferência Municipal, que ocorrerá no dia 29 de julho (terça-feira), das 7h30 às 14h, no campus Maria Auxiliadora do UNISAL (Avenida de Cillo, 3.500 – Parque Universitário).

O tema “Igualdade e Democracia: Reparação e Justiça” mobilizou a população, durante as pré-conferências, para a discussão e sugestões de propostas para aprimorar o trabalho já desenvolvido no município. As regiões dos bairros São Manoel, São Jerônimo, Praia Azul e Praia dos Namorados receberam as atividades nesta terça (22) e quarta-feira (23), encerrando a programação.

“Agradecemos a todos que participaram e contribuíram para o processo de construção de políticas públicas de igualdade racial, visando o aprimoramento do trabalho na cidade. A Conferência Municipal será importante para consolidarmos as propostas e buscarmos uma sociedade mais justa e a melhoria da qualidade de vida à população”, disse a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

As inscrições para a 1ª Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial estão abertas até domingo (27), por meio do banner do evento no site da Prefeitura: www.americana.sp.gov.br.

Eixos temáticos da conferência

Democracia

• Estratégias de fortalecimento da pauta negra no Legislativo;

• Desafios da participação negra nos espaços de Poder Público;

• Fortalecimento do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial;

• Estratégias para a promoção da justiça climática e a superação do racismo ambiental por meio de políticas integradas de infraestrutura sustentável.

Reparação

• Política Tributária e população negra, povos indígenas, quilombolas e povos ciganos;

• Propostas de políticas para o envelhecimento da população negra, povos indígenas, quilombolas e povos ciganos;

• Políticas para a população negra LGBTQIA+ e pessoas negras com deficiência;

• Ações para o fortalecimento ao enfrentamento do racismo religioso nas políticas;

• Políticas de reparação para Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana e Povos de Terreiro.

Justiça Social

• Propostas para efetivação das Políticas de Saúde da População Negra;

• Estratégias de execução e permanência das Políticas de Educação para a população negra;

• Estratégias para a garantia de direitos culturais da população negra;

• Estratégias que possam oportunizar trabalho digno, renda justa e igualitária para a população negra;

• Qualificação da política de assistência social para o atendimento da população negra, quilombola, indígena, cigana e de povos e comunidades tradicionais de matriz africana e terreiros;

• Segurança pública, sistema de justiça e sistema carcerário: desafios no enfrentamento às violências;

• Enfrentamento às violências com ênfase nas mulheres negras;

• Estratégias para uma política de comunicação antirracista.

