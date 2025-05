A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), iniciou nesta quinta-feira (22) o Curso de Capacitação em Escuta Protegida, com o tema “A proteção integral de crianças e adolescentes é um dever de todos nós”. A formação é voltada a profissionais das áreas de educação e saúde e acontece no auditório da SASDH.

O objetivo é qualificar agentes multiplicadores que atuam na rede de atendimento do município. A capacitação está fundamentada na Lei 13.431/2017 e no Decreto 9.306/2018, que regulamentam a escuta especializada de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência.

“A formação visa garantir um atendimento humanizado, ético e que evite a revitimização”, explicou o coordenador do curso, Valdir Dusson, psicólogo da SASDH.

A secretária Juliani Hellen Munhoz Fernandes destacou a articulação com a rede municipal e estadual. “A proposta foi discutida com as áreas de Saúde, Educação e com a Diretoria de Ensino. A metodologia está alinhada a temas prioritários e é fundamental para fortalecer a proteção à criança e ao adolescente.”

Curso

O curso será realizado em sete encontros presenciais, sempre às quartas, quintas e sextas-feiras, das 8h30 às 11h30, até o dia 4 de julho. A programação inclui temas como:

Conceitos e tipos de violência

Violência sexual e seus impactos

Fatores de risco e proteção

A importância da escuta especializada

Normas legais (Lei 13.431/2017 e Resolução 258/2024)

Protocolo municipal e fluxos de atendimento

Exercícios práticos e troca de experiências

Apresentação dos serviços da rede

Participam da capacitação 36 profissionais da rede municipal e estadual de educação, unidades de saúde (UBS e CAPS), Hospital Municipal, CREAS, Núcleo Especializado, área de Direitos Humanos, Conselho Tutelar e demais serviços parceiros.