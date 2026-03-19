Americana recebe carreta de saúde da mulher na Praça Comendador Müller

Americana recebe, a partir desta sexta-feira, dia 20, a carreta de prevenção e cuidado da saúde da mulher do programa Agora Tem Especialistas, do Governo Federal. A unidade móvel ficará na Praça Comendador Müller por 30 dias e vai realizar cerca de 1.500 atendimentos gratuitos, entre consultas, exames e procedimentos, voltados a mulheres de Americana e cidades da região que aguardam agendamento nos respectivos sistemas de regulação municipais, previamente convocadas. A ação conta com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, e tem como objetivo ampliar o acesso das mulheres aos serviços especializados, no mês em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher.

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A cerimônia de abertura da carreta será nesta sexta-feira, às 10h, com a presença do prefeito de Americana, Chico Sardelli, do secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, e de representantes do Ministério da Saúde. Os atendimentos começam já durante a manhã de sexta.

Equipada com consultório ginecológico, sala de mamografia, sala de ultrassonografia, sala de espera e acolhimento, a carreta tem foco na prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer de colo de útero. A unidade conta com enfermeiro, técnico de enfermagem, médico ginecologista, agente do cuidado e equipe de apoio (motorista, recepção, limpeza e lavanderia).

A iniciativa vai reunir, de maneira integrada, uma série de procedimentos necessários para avaliação da saúde da mulher, incluindo consultas médicas com especialistas, mamografias, ultrassons transvaginais, ultrassons pélvicos, ultrassonografias mamárias bilaterais, punções de mama, exames anatomopatológicos de mama e do colo uterino, biópsias de nódulo de mama e do colo uterino, colposcopias e excisões do colo uterino. A previsão é que sejam realizados 60 atendimentos por dia.

“Nossa missão é cuidar das pessoas e facilitar o acesso aos serviços de saúde. Trazer essa carreta para o coração de Americana, na Praça Comendador Müller, é uma forma de demonstrar o respeito que temos pela saúde da mulher. Estamos unindo esforços para garantir que as americanenses recebam um atendimento digno, humanizado e, acima de tudo, rápido, aproveitando esse mês de março para reforçar o cuidado e a prevenção na nossa cidade”, destaca o prefeito de Americana, Chico Sardelli.

A vinda da unidade móvel faz parte da Oferta de Cuidados Integrados (OCI), uma estratégia do Ministério da Saúde para reduzir o tempo de espera e garantir diagnóstico mais ágil no SUS (Sistema Único de Saúde). O objetivo é oferecer um atendimento completo em um só lugar, onde a paciente passa por consulta, faz os exames necessários e recebe o encaminhamento adequado.

“O grande diferencial dessa ação é a resolutividade. Não estamos apenas oferecendo um exame isolado, mas sim um ciclo completo de cuidado onde a paciente já sai com um direcionamento claro para o seu caso. Esse modelo de integração, que já estamos aplicando com sucesso no município, permite identificar necessidades precocemente e iniciar o suporte médico de forma ágil, otimizando o tempo de resposta do nosso sistema de saúde”, ressalta o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

Para garantir que ninguém fique sem atendimento por falta de confirmação, a Prefeitura reforça às mulheres que estão aguardando no sistema de regulação municipal que fiquem atentas à ligação do call center da Saúde. As pacientes que não puderem comparecer devem informar a ausência no momento da ligação, permitindo que a vaga seja destinada a outra pessoa.

Mutirão de Saúde da Mulher

Além da carreta, Americana realiza também, neste fim de semana, o Mutirão de Saúde da Mulher, iniciativa que vai oferecer mais de 4 mil procedimentos – entre consultas, exames e cirurgias – em diversas especialidades. A ação acontece no sábado (21) e no domingo (22) e também será destinada ao atendimento de mulheres que aguardam no sistema de regulação municipal. A realização é da Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, em conjunto com o Ministério da Saúde, através do programa Agora Tem Especialistas.

O mutirão terá consultas e exames nas áreas de oncologia, cardiologia, saúde da mulher, ortopedia e pneumologia, incluindo cirurgias de catarata, cirurgias gerais, YAG laser, ecocardiogramas, ultrassons, ressonâncias, tomografias, doppler vascular e laqueaduras. Os atendimentos serão feitos no Núcleo de Especialidades, no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, no Hospital São Francisco e em clínicas credenciadas do município.

A ação abrange também a sexta edição do mutirão “Mil Cuidados Em Um Dia”, iniciativa realizada mensalmente pela Secretaria de Saúde de Americana que concentra consultas e exames em um único dia.

O município se tornou referência estadual e nacional na implantação da OCI (Oferta de Cuidados Integrados), fortalecendo o acesso da população aos serviços especializados. Desde a primeira edição, em outubro do ano passado, o “Mil Cuidados Em Um Dia” já realizou mais de 11 mil procedimentos e atendeu cerca de 3,7 mil pacientes. O modelo de atendimento promove redução do tempo de espera, uso mais eficiente dos recursos, aprimoramento da qualidade do cuidado e melhor organização dos fluxos de atendimento.

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