Santa Bárbara tem 10 escolas municipais premiadas pelo Estado

Dez escolas da Rede Municipal de Ensino de Santa Bárbara d’Oeste foram reconhecidas pelo Governo do Estado de São Paulo com o Prêmio Excelência Educacional, concedido a municípios que atingiram as metas de alfabetização em 2025. O anúncio foi feito nesta terça-feira (17), em cerimônia realizada no Memorial da América Latina, na capital, dentro do programa Alfabetiza Juntos SP.

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A entrega do prêmio contou com a presença do prefeito Rafael Piovezan, da secretária de Educação, Tânia Mara da Silva, e da articuladora Municipal do Programa Alfabetiza Juntos, Matilde Forti. A cerimônia foi conduzida pelo governador Tarcísio de Freitas, que entregou o prêmio a Santa Bárbara.

No município, foram contempladas as unidades A.D.I. Dr. Euvaldo de Queiroz Dias (Unidade I); EMEFEI Vereador José Luiz Gomes da Silva – Zelo; CIEP Leonel de Moura Brizola; EMEFEI Prof. Augusto Scomparin; EMEFEI Profª. Gessi Terezinha B. Carneiro; EMEFEI Profª. Maria Augusta C. C. Bilia; EMEFEI Profª. Maria Regina B. Carpim; EMEFEI Profª. Rosa Lee Carr Conti; EMEFEI Profª. Sônia Bataglia Cardoso; e EMEFEI Profª. Purificación S. Fonseca (Dona Pura).

Evento

Durante o evento, o prefeito destacou o desempenho da rede municipal. “Santa Bárbara d’Oeste tem a honra, mais uma vez, de ter alcançado esse prêmio. Foram dez escolas que conseguiram essa importante conquista, que envolve o desenvolvimento de material pedagógico, humano e o esforço de muita gente que entrega para as crianças uma Educação de qualidade. Hoje é um dia de muito orgulho. Santa Bárbara, na região, foi a cidade que mais teve escolas que alcançaram esse objetivo”, afirmou.

A secretária de Educação também ressaltou o envolvimento da comunidade escolar. “É uma alegria para nós vermos a nossa rede brilhando cada vez mais, saber que cada professor, cada coordenador, cada diretor e toda a comunidade escolar estão envolvidos no processo de aprendizagem das crianças”, disse. Em 2025, Santa Bárbara também teve escolas premiadas.

O Prêmio Excelência Educacional integra o programa Alfabetiza Juntos SP e tem como foco o fortalecimento da alfabetização nos anos iniciais, etapa considerada essencial para o desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita e para a formação educacional dos estudantes.

A premiação considera o desempenho das redes municipais no Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp), com base no Índice de Excelência Educacional (IEE).

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