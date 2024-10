Americana recebe doação de 1.225 livros para estudantes de cinco escolas

A Secretaria de Educação de Americana recebeu a doação de 1.225 livros, por meio do Projeto Viajando na Leitura, em cerimônia simbólica nesta sexta-feira (18), na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Darcy Ribeiro. As obras foram entregues pela coordenadora do projeto, Priscila Col de Nero, à diretora de Desenvolvimento Pedagógico da secretaria, Neuza Ap. Moro, representando o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

O Viajando na Leitura é um projeto de incentivo à leitura que propõe a ampliação e qualificação do acervo literário de escolas, centros culturais ou bibliotecas públicas que atendam o público infantojuvenil. A iniciativa, em sua 4ª edição, também prevê a realização de ações educativas para que educadores ampliem técnicas e práticas de incentivo à leitura nas escolas.

São sete títulos de diferentes autores. As obras foram distribuídas para cinco escolas: EMEF Darcy Ribeiro, Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) Prof. Anísio Spínola Teixeira (São Jerônimo), Casa da Criança Arapiranga, Casa da Criança Aracy e Creche Tupã. Além dos livros, o projeto assegura a formação de quatro horas para 30 profissionais das escolas selecionadas.

A edição atual do projeto é oferecida pela Evoluir, empresa de desenvolvimento de projetos educacionais, sociais e editora, e viabilizado, por meio de leis de incentivo à cultura, pela Evonik Degussa, uma das líderes mundiais em especialidades químicas, presente em mais 100 países no mundo e com planta na região do São Jerônimo, em Americana.

O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, agradeceu as empresas pela doação das obras. “Os novos livros vão compor as salas de leitura de nossas escolas e fortalecer o investimento da administração Chico Sardelli e Odir Demarchi na formação de um acervo atualizado e que contribui com a recomposição de aprendizagens dos nossos estudantes”, disse.