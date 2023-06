Americana recebe peça "A Pipa e a Flor", clássico de Rubem Alves

Americana recebe nos dias 22 e 23 de julho o espetáculo “A Pipa e a Flor”

inspirado na obra clássica do escritor, educador e psicanalista Rubem Alves. No dia 21 de julho, sexta-feira, das 17 às 19h, também haverá uma oficina de teatro para os primeiros 20 inscritos.

Os eventos, que são gratuitos, acontecerão na Editora Adonis (rua José Bonifácio, 174 – Chácara Machadinho I), em Americana.

A peça, direcionada a todos os públicos e faixas etárias, aborda basicamente as relações humanas, seus encantos, aventuras, sonhos e buscas.

A obra de Rubem Alves expõe o relacionamento entre uma pipa e uma flor que se apaixonam apesar das diferenças. A flor, que amava a pipa, a queria o tempo todo fixada no jardim; já a pipa não conseguia ser feliz sem poder voar. Da história emergem sentimentos muito comuns presentes na vida das pessoas, como a felicidade, amor, inveja e ciúme. Segundo Laerte Asnis, diretor da peça e responsável pela encenação e adaptação do texto, a obra permite a todos refletir sobre a importância que cada um desempenha dentro de uma relação, seja no âmbito amoroso, familiar ou no ambiente de trabalho.

PROJETO – A peça é realizada pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, com apoio do PROAC/ICMS e patrocínio da Harald Chocolates e Urbano Alimentos.

“A Pipa e a Flor” é encenada pela companhia de Teatro do Grande Urso Navegante, cujo elenco engloba o ator Laerte Asnis, acompanhado da musicista Luciana Vieira.

A estreia da peça aconteceu em 21 de dezembro de 1999 e, desde então, vem sendo encenada em diversas instituições culturais, educacionais e empresariais do Brasil e Portugal, em um total de 1700 apresentações até o momento. Este ano o projeto contemplará 10 cidades do Estado de São Paulo, incluindo Americana.

O espetáculo, que tem duração de 45 minutos, é composto por música ao vivo com repertório erudito e cantigas de roda reproduzidas ao som de um piano. A peça é interativa e permite a todos refletir sobre a felicidade, o brincar e a arte do bem viver.

BATE-PAPO – Ao final da apresentação haverá um bate-papo com o elenco sobre a importância do tema que permeia a obra de Rubem Alves. Será abordada ainda sobre a importância do teatro, do livro, da leitura e da música na formação integral da criança.

A PEÇA EM PORTUGAL-

EM 2001 QUANDO CONQUISTAMOS PLATEIAS EM PORTUGAL – “Deveriam voltar para o Brasil agora no final de abril, mas gostaram tanto do nosso país que decidiram ficar até julho. E têm vontade de conhecer mais e de levar a mais lugares a sua arte, o seu espetáculo e o Brasil de onde vêm, que não é o das famílias ricas das novelas: “nós estamos na contramão da história”, dizem. O espetáculo que apresentam é um exemplo da animação que vale a pena fazer nas bibliotecas: uma peça extraída de um livro, uma peça que dá tanto prazer como faz pensar. Assim. Simplesmente, sem artefatos desnecessários: um ator, dois músicos e o seu público. Nem sequer um palco: uma roda de amigos”.

Apresentação da peça “A Pipa e a Flor” em Americana

Dia 22 de julho, sábado, com sessões às 10h e às 12h

Dia 23 de julho, domingo, às 10h00

Local: Editora Adonis

Rua Jose Bonifácio, 174 – Chácara Machadinho I

Evento gratuito

Não há necessidade de retirada antecipada de ingressos

Oficina de teatro

Oficina de teatro para maiores de 16 anos

Dia 21 de julho, sexta-feira, das 17h00 às 19h00

Local: Editora Adonis

Rua Jose Bonifácio, 174 – Chácara Machadinho I

Evento gratuito – 20 vagas (primeiros inscritos)