A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, recebeu equipamentos no valor de R$ 200 mil para destinação às unidades do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) dos bairros Jardim Guanabara e Praia Azul e ao CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social). A entrega ocorreu na manhã desta terça-feira (5) na sede da secretaria.

O investimento foi viabilizado por uma emenda parlamentar do deputado estadual Dirceu Dalben, intermediada pelo vereador Marcos Caetano.

Entre as aquisições estão um veículo Fiat Argo 1.0 zero quilômetro, notebooks, aparelhos de ar-condicionado, lavadora de roupas, refrigerador, bebedouro, micro-ondas, projetor multimídia, móveis de escritório, entre outros equipamentos.

“Agradeço ao deputado Dirceu Dalben e ao vereador Marcos Caetano, em nome do prefeito Chico Sardelli, pelo apoio na conquista dos equipamentos para a cidade. Estes equipamentos serão de grande utilidade para o trabalho que é desenvolvido nos CRAS e CREAS junto aos servidores e na prestação dos serviços à população”, disse o vice-prefeito Odir Demarchi.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, destacou a importância do trabalho voltado à área. “Todos os funcionários e a rede de apoio nos CRAS e CREAS são pessoas que trabalham por uma Americana melhor. Estamos equipando serviços que atendem a população em situação de vulnerabilidade social. Essa gestão tem um olhar diferenciado, que se importa pelas causas sociais e pelo bem-estar da população”, disse Juliani.

“É gratificante ver que a Assistência Social transformou os recursos em equipamentos de trabalho para os funcionários que atendem no dia a dia a população que mais precisa. Buscamos atender Americana em todas as áreas”, afirmou o deputado estadual Dirceu Dalben.

“Um dia muito feliz ao ver que unidades do CRAS e o CREAS estão sendo contemplados com móveis e equipamentos, que são muito importantes para aprimorar ainda mais as condições de trabalho de serviços tão importantes para os munícipes”, completou o vereador Marcos Caetano.

Na ocasião, a secretária de Assistência Social ainda entregou um ofício solicitando recursos na ordem de R$ 500 mil para a manutenção dos CRAS. A entrega também contou com a presença do secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão.