A Secretaria de Saúde de Americana reforçou o número de servidores que atuam na rede local com a contratação de 27 profissionais por meio de concurso público na modalidade de contrato específico do Cismetro (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Campinas).

Nesta segunda-feira (29), coordenadores e diretores da pasta receberam um grupo de aprovados no último processo seletivo realizado pelo órgão regional. A relação dos 27 profissionais inclui 16 para o cargo de assistente administrativo, seis técnicos de enfermagem, três enfermeiros, um auxiliar de consultório odontológico e um técnico de farmácia.

“Continuaremos investindo sempre para equacionar o quantitativo de servidores, porque não basta ampliar a estrutura da rede local, é preciso garantir o número ideal de trabalhadores, para que o atendimento seja eficiente e resolutivo”, afirma o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Os profissionais receberam as orientações gerais sobre as funções a serem desempenhadas e agora vão iniciar os procedimentos contratuais, com a entrega de documentos para dar início às atividades, que serão realizadas na sede da secretaria e em unidades da rede básica.