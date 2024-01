No universo dinâmico e diversificado do skincare, a seleção do sabonete facial certo desempenha um papel crucial na busca por uma pele limpa e saudável. Com diversas opções disponíveis, que vão desde as tradicionais barras sólidas, até os líquidos contemporâneos e as modernas espumas, a tarefa de escolher o melhor sabonete torna-se uma jornada difícil em direção ao cuidado ideal.

Descobrir o sabonete facial perfeito é como desvendar os segredos individuais da pele, pois cada solução carrega consigo características únicas e benefícios específicos. Desde as clássicas barras sólidas até os suaves sabonetes líquidos, e a leveza proporcionada pelas espumas, cada escolha contribui para montar uma rotina de skincare única e totalmente personalizada.

Neste cenário em constante evolução, a decisão sobre qual sabonete facial incorporar à rotina diária não é apenas uma escolha estética, mas inclui também as preferencias individuais do consumidor. Convidamos você a embarcar em uma jornada de autodescoberta. Veja as opções abaixo:

1. Sabonete Facial em Barra

Os sabonetes faciais em barra têm sido uma escolha clássica há décadas. Sua praticidade e durabilidade são atributos relevantes que continuam a cativar aqueles que buscam manter a saúde e a vitalidade da pele.

2. Sabonete Facial Líquido

Os sabonetes faciais líquidos ganharam popularidade devido à sua grande praticidade. A embalagem em frascos facilita a dosagem controlada e é conveniente para uso em viagens. Sendo assim, esta é uma excelente escolha para quem procura uma solução prática e personalizada para suas necessidades de cuidados com a pele.

3. Sabonete Facial em Espuma

Os sabonetes faciais em espuma oferecem uma experiência de limpeza leve e suave. Sua textura é especialmente apreciada pela capacidade de possuir uma boa espalhabilidade1 e facilidade de enxague2, removendo impurezas sem causar ressecamento excessivo.

A aplicação em espuma também é uma cosmética agradável e pode ser uma escolha revigorante para a rotina de cuidados no verão ou dias muito quentes, proporcionando uma sensação de limpeza profunda.

Como escolher o sabonete facial ideal?

Para a dermatologista Dra, Sâmela Rosique (CRM- RO0003527), a escolha entre sabonete facial em barra, líquido ou espuma depende do tipo de pele, preferências pessoais e estilo de vida. Experimentar diferentes opções pode ajudar a determinar qual delas melhor atende às necessidades individuais.

“Independentemente da escolha, é essencial procurar fórmulas que sejam adequadas ao tipo de pele e que ofereçam benefícios adicionais, como hidratação e ingredientes específicos para diferentes tipos de tratamentos”, completa a médica.

Nesse contexto, apresentamos uma seleção de sabonetes faciais da marca Dermotivin que podem ser encontrados nos três formatos apresentados acima:

Dermotivin Soft

Os sabonetes da linha foram desenvolvidos especialmente para pele seca ou sensibilizada. Disponível nas versões em barra, líquido (nos tamanhos 70mL, 120mL ou 300mL) e espuma, o produto possui uma fórmula com alta tolerância, que limpa profundamente sem irritar a pele3. Além disso, ele foi elaborado de maneira a minimizar o surgimento de ardência ou ressecamento4. As versões em espuma e líquido contam com a Tecnologia Soft Complex*, que forma um filme protetor hidratante não oleoso e proporciona sensação de maciez na pele5.

Dermotivin Original

Linha desenvolvida especificamente para atender às necessidades da pele mista e oleosa, a linha Dermotivin Original oferece uma fórmula excepcional para reduzir a oleosidade e o brilho indesejado. O sabonete contém ação higienizadora equilibrada, que corrige o brilho e a oleosidade da pele sem ressecá-la6. Além disso, em sua fórmula, há ingredientes como extrato de Aloe Vera e Calêndula, que promovem ação regeneradora, emoliente e suavizante, proporcionando sensação de maciez e frescor na pele*.

Dermotivin Oil Control

Para aqueles que enfrentam o desafio de peles excessivamente oleosas, a linha Dermotivin Oil Control é a escolha perfeita. Ela oferece uma fórmula especialmente desenvolvida para reduzir e controlar a oleosidade, com um efeito adstringente e ação matificante7 que eliminam de forma eficaz o excesso de brilho indesejado8. Além disso, incorpora agente refrescante que proporciona uma sensação de pele limpa por mais tempo9. Desta forma, ela permanece livre de oleosidade por até 10 horas10.

Dermotivin Salix

O sabonete Dermotivin Salix é o mais indicado para peles muito oleosas e acneicas. Contém ácido salicílico, substância que proporciona uma limpeza profunda dos poros, combatendo os cravos e as espinhas11. Além de limpar, ajuda a evitar irritações12. Na versão em espuma, sua formulação também conta com alantoína**, composto que proporciona uma sensação de maciez e suavidade na pele13.

Disponíveis nas versões em barra, líquida e espuma, as linhas Dermotivin Oil Control, Salix, Original podem ser encontradas nos principais e-commerces e nas grandes redes de todo o Brasil.

É importante sempre consultar um dermatologista para as melhores indicações de cuidados com a pele. Somente um especialista saberá recomendar os produtos corretos para você.

Sobre a Galderma

A Galderma é a empresa líder na categoria dedicada ao avanço de soluções para o cuidado da pele, presente em aproximadamente 90 países. Fornecemos um portfólio inovador e baseado em ciência de marcas e serviços premium que abrangem todo o espectro de dermatologia em rápido crescimento por meio de Estética Injetável, Skincare Dermatológico e Dermatologia Terapêutica. Desde nossa fundação em 1981, dedicamos nosso foco e paixão ao maior órgão do corpo humano – a pele – atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores em parceria com profissionais de saúde. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entendemos que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. O portfólio de marcas emblemáticas da Galderma inclui Restylane e Sculptra em Estética Injetável; Cetaphil, Dermotivin e Benzac em Skincare Dermatológico; além dos medicamentos prescritos para Acne e Rosácea em Dermatologia Terapêutica.