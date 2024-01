Bloquinhos agitam Santa Bárbara com pré-carnaval na sexta e no domingo

Os blocos Apareceu a Margarida, do Traquitana, BoraLá, das Rosinhas e das Bárbaras já estão prontos para desfilar pelas ruas de Santa Bárbara d’Oeste. Os grupos agitarão com cinco eventos de pré-carnaval nesta sexta-feira (2) e domingo (4).

Nesta sexta-feira (2) a população terá duas opções de pré-carnaval. O Bloco Apareceu a Margarida estará a partir das 19 horas animando famílias, em prol da instituição social Meimei, no Museu da Imigração (Rua João Lino, 371, Centro). Também na sexta-feira (2), às 19 horas, o Bloco do Traquitana fará seu pré-carnaval no Trem Bala Botequim (Rua 13 de Maio, 1.064, Centro) – ambos com entrada gratuita.

Ainda na sexta-feira (2) o Bloco BoraLá também às 19 horas se apresentará no “Esquenta Carnaval Sunset” do Esporte Clube Barbarense (Avenida Monte Castelo, 850, Centro). O ingresso custa R$ 40 por pessoa e sócios do clube não pagam entrada.

O domingo (4) será marcado por dois pré-carnaval. O Bloco das Rosinhas com presença do Samb’Ajuda tomará as ruas do Centro de Memórias (Rua João Lino, 362, Centro) a partir das 11 horas.

Já o Bloco das Bárbaras, com o show da Banda Bárbara, fará seu ensaio aberto a partir das 15 horas, no Santa Bárbara Mall (Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1.102, Vila Boldrin). Ambas as ações têm entrada gratuita.

Carnaval de SBO

Após as apresentações do pré-carnaval, o Carnaval de Santa Bárbara d’Oeste acontecerá nos dias 10 (sábado) e 11 de fevereiro (domingo), das 15 às 23 horas, e 12 de fevereiro (segunda-feira), das 18 às 23 horas, em vias da cidade, com ponto principal de dispersão na Praça Central. Todas as informações e um mapa interativo podem ser conferidas no site exclusivo do evento: carnaval.culturasbo.com

Neste ano desfilarão pelas ruas de Santa Bárbara: Bloco da Cana Valesca, Unidos pela Geladeira Solidária, Bloco das Rosinhas, Bloco do Traquitana, Bloco do Roque, Bloco Boralá, Amigos da Lilica, Bloco Apareceu a Margarida, O Bloquinho e Bloco das Bárbaras.

Além dos blocos, a folia contará também no palco da Praça Central com as apresentações de Alexandra Souza e Banda no dia 10 de fevereiro, sábado, das 16 às 18 horas, e das 20 às 23 horas; Banda Alto Astral no dia 11, no domingo, das 16 às 18 horas, e das 20 às 23 horas; e por fim, Robson Cruz e Banda, no dia 12, segunda-feira, das 19 às 23 horas.

A edição 2024 do Carnaval de SBO é realizada pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, e tem patrocínio da Sancta Cervejaria, apoio do Tivoli Shopping, apoio institucional do DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste e media partner da Vox 90 e Ponto Visão Mídias Inteligentes.

Serviço:



– Bloco Apareceu a Margarida (em prol da Meimei)

Data: Sexta-feira (2/2), às 19 horas

Local: Museu da Imigração | Rua João Lino, 371, Centro

Entrada gratuita

– Bloco do Traquitana

Data: Sexta-feira (2/2), às 19 horas

Local: Trem Bala Botequim | Rua 13 de Maio, 1.064, Centro

Entrada gratuita

– Bloco BoraLá

Data: Sexta-feira (2/2), às 19 horas

Local: Esporte Clube Barbarense | Avenida Monte Castelo, 850, Centro

Ingressos para não sócios: R$ 40

– Bloco das Rosinhas com presença do Samb’Ajuda

Data: Domingo (4/2), às 11 horas

Local: Centro de Memórias | Rua João Lino, 362, Centro

Entrada gratuita

– Bloco das Bárbaras com presença da Banda Bárbara

Data: Domingo (4/2), às 15 horas

Local: Santa Bárbara Mall | Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1.102, Vila Boldrin

Entrada gratuita