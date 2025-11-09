Americana e SBO recebem Maratona de Vagas para estagiários do CIEE nesta 2ª

Americana

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Americana informa que o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) realiza, na próxima segunda-feira (10), uma maratona presencial de vagas de estágio e aprendizagem, em mais de 70 postos de atendimento e unidades espalhadas pelo país. Em Americana, a ação acontece na sede da pasta, na Rua Anhanguera, 40, no Centro, das 9h às 16h.

Ao todo, serão oferecidas 11,2 mil vagas em 18 estados brasileiros, buscando encaminhar jovens e estudantes para cerca de 8,6 mil oportunidades de estágio e 2,5 mil vagas voltadas ao programa de aprendizagem em órgãos públicos e empresas privadas.

A maratona é gratuita, e para participar é necessário levar somente documentos pessoais (RG, CPF e um comprovante de residência, que pode estar no nome dos pais ou parentes próximos). No local, será possível receber atendimento da equipe do CIEE, auxílio na busca de vagas e na construção ou atualização do currículo, além de orientações sobre os serviços oferecidos pela instituição.

“Essa é uma excelente oportunidade de colocação profissional para os jovens em geral, que começam como estagiários e, dependendo da atuação, podem até ser efetivados em empresas bem-conceituadas no mercado de trabalho”, avalia o secretário de Desenvolvimento Econômico de Americana, Rafael de Barros.

As áreas com maior número de oportunidades dentro do programa de estágio são Administração, Direito, Marketing, Contabilidade e Construção Civil. Já em aprendizagem, são Administração, Vendas, Varejo, Logística e Produção.

Para Mônica Vargas, superintendente Nacional de Operações e Atendimento do CIEE, a maratona é um bom momento para quem ainda não garantiu a sua vaga neste ano. “Muitos jovens e estudantes encaram o final de ano como um momento de descanso, mas a Maratona de Vagas surge como uma ponte facilitadora aos que ainda não conquistaram a tão sonhada vaga no mundo do trabalho. Afinal, ainda há tempo de dar o primeiro passo na jornada profissional”, pontua.

Desde sua fundação, o Centro de Integração Empresa-Escola, maior ONG de inclusão social e trabalho jovem da América Latina, se dedica à capacitação profissional de jovens e adolescentes. A instituição, responsável pela inserção de 7 milhões de brasileiros no mundo do trabalho, mantém uma série de ações socioassistenciais voltadas à promoção do conhecimento e ao fortalecimento de vínculos de populações prioritárias.

Santa Bárbara

Santa Bárbara d’Oeste receberá, nesta segunda-feira, dia 10, a Maratona de Vagas para Estagiários do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). O evento será realizado das 9 às 16h, no Desenvolve Santa Bárbara, com atendimento presencial.

A ação do CIEE acontece simultaneamente em 18 estados brasileiros e trará 11,2 mil vagas, sendo 8,6 mil oportunidades de estágio e 2,5 mil vagas voltadas para o programa de aprendizagem em órgãos públicos e empresas pelo Brasil.

As áreas com maior número de oportunidades dentro do programa de estágio são: Administração, Direito, Marketing, Contabilidade e Construção Civil. Já em Aprendizagem, são Administração, Vendas, Varejo, Logística e Produção.

Para participar basta levar somente os documentos pessoais: RG, CPF e um comprovante de residência que pode estar no nome dos pais ou parentes próximos.

O Desenvolve Santa Bárbara está localizado no Villa Multimall, na Rua do Ósmio, 975, no Jardim Fernando Mollon, paralelo à Avenida Santa Bárbara.

