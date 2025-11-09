Reativado grupo regional de combate às perdas hídricas na região

Integrantes do Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana participaram, nesta quinta-feira (6), de encontro promovido pelo Consórcio PCJ, no município de Santa Bárbara d’Oeste. O evento teve como objetivo reativar o Grupo Regional de Combate às Perdas Hídricas, promovendo a troca de experiências e a discussão de estratégias para reduzir o índice de perdas de água nas Bacias PCJ.

O DAE esteve representado pelos integrantes da Comissão de Redução de Perdas no Sistema de Abastecimento da autarquia: o chefe da Seção de Meio Ambiente, João Marco Alves de Oliveira, a diretora da Unidade Técnica, Vanessa Maria de Camargo Faria, e a diretora da Unidade Comercial, Lúcia Camilo de Godoy. O secretário adjunto de Meio Ambiente, Neto Franzatto, também participou do encontro.

O evento contou com palestras do professor Dr. Daniel Manzi, que teve como tema: “Como as perdas acontecem: tecnologias e estratégias para controle de perdas reais e aparentes”, e de Cédric Banliard, representante do Escritório Internacional da Água (OIEau), da França, que apresentou a experiência francesa em capacitação técnica no setor de saneamento.

Para o chefe da Seção de Meio Ambiente do DAE, João Marco Alves de Oliveira, a participação no encontro reforça o compromisso da autarquia com a eficiência operacional e a gestão responsável dos recursos hídricos. “Eventos como esse são fundamentais para compartilharmos experiências e conhecermos novas tecnologias aplicadas à redução de perdas. O DAE tem trabalhado para aprimorar seus processos e fortalecer o uso racional da água, garantindo mais eficiência e sustentabilidade ao sistema de abastecimento de Americana”, destacou.

A reativação do Grupo Regional de Combate às Perdas Hídricas visa fortalecer a cooperação entre os municípios e serviços de saneamento das Bacias PCJ, com foco na adoção de práticas e tecnologias que contribuam para a melhoria dos índices de eficiência. A participação do DAE reforça o alinhamento da autarquia às diretrizes do Consórcio PCJ e ao compromisso com a gestão sustentável dos recursos hídricos da região.

