Marcos Caetano pede vagas de Área Azul exclusivas para idosos na Vila Medon

O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da empresa que responsável pela administração do sistema de estacionamento rotativo municipal (Área Azul) sobre a quantidade de vagas destinadas a idosos, especialmente na Vila Medon.

Segundo o parlamentar, pacientes que frequentam os consultórios médicos localizados na região informam que houve redução no número de vagas de estacionamento destinadas a pessoas idosas. “Estamos cobrando da Estapar informações e providências sobre as vagas destinadas a idosos, especialmente na Vila Medon e em outros bairros. É preciso garantir o cumprimento da lei e o respeito ao direito de acessibilidade e mobilidade dos nossos idosos”, afirma Marcos.

No documento o autor aponta que há relatos semelhantes em outros bairros do município, onde as vagas preferenciais para idosos são insuficientes, mal sinalizadas ou de difícil acesso, especialmente em áreas com maior fluxo de veículos e serviços de saúde.

Marcos Caetano questiona se a empresa possui registros de diminuição do número de vagas prioritárias e se há a possibilidade de aumentar a quantidade de espaços dedicados às pessoas idosas.

O requerimento será votado pelos vereadores em Plenário durante a sessão ordinária de terça-feira (11) e se aprovado será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.

