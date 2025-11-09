Novembro Azul: palestra sobre prevenção do câncer de próstata em Nova Odessa

Evento reuniu mais de 50 servidores no Paço Municipal com palestra e ações de preventivas sobre a saúde do homem

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria de Saúde, deu início nesta sexta-feira (7) às ações do Novembro Azul no município. A abertura oficial aconteceu no Auditório do Paço Municipal, com uma palestra ministrada pelo médico urologista Dr. José Lourenço Alvarenga, do Ambulatório de Especialidades de Nova Odessa. O evento contou com a presença do do vice-prefeito Alessandro Miranda, o Mineirinho e reuniu mais de 50 servidores municipais.

Durante o encontro, o Dr. Lourenço abordou temas como a importância da prevenção, a necessidade de manter os exames em dia para garantir o diagnóstico precoce do câncer de próstata e o acompanhamento médico regular. Durante a ação, foram realizados procedimentos de aferição de sinais vitais, testes de glicemia e solicitações de exames PSA (Antígeno Prostático Específico) para os servidores.

Na próxima semana, a campanha Novembro Azul seguirá em diversos setores públicos de Nova Odessa, conduzida pelo enfermeiro André Barros, com palestras e ações voltadas à saúde do homem. Paralelamente, palestras e solicitações de exames também acontecerão nas UBSs da cidade, ampliando o alcance da campanha e reforçando a importância da prevenção.

“O Novembro Azul é uma campanha fundamental para lembrarmos que o cuidado com a nossa saúde vai além do câncer de próstata, é sobre criar o hábito de fazer exames, manter o acompanhamento médico e valorizar a própria vida. Prevenir é sempre o melhor caminho, e ações como essa refletem o compromisso com o bem-estar e a qualidade de vida da nossa comunidade”, afirmou o vice-prefeito Mineirinho.

