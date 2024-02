Americana e SBO levam 3 ônibus para ver Bolsonaro

Os ônibus estão sendo bancados pelo empresário e pré candidato a prefeito de Americana Ricardo Molina (Republicanos) e pelo vereador de Santa Bárbara d’Oeste Felipe Corá (Patriota).

Quase dois anos e meio após proferir os ataques mais duros que já fez ao Supremo Tribunal Federal (STF), diante de uma multidão na Avenida Paulista, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) retorna, neste domingo (25/2), ao tradicional palco de manifestações em São Paulo, ainda mais pressionado pelas investigações e sob ameaça de sofrer aquilo que dizia ser impossível de ocorrer no fatídico discurso de 7 de setembro de 2021.

O capitão perdeu a reeleição em 2022, deixou a Presidência da República, foi duas vezes condenado a inelegibilidade pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e viu a lista de inquéritos que pesam sobre ele e seus aliados crescer, assim como também viu o cerco da Polícia Federal (PF) se fechar. O ato deste domingo na Paulista é uma resposta à mais recente operação deflagrada contra ele, neste mês, por suposta tentativa de golpe de Estado.

