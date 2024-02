Prefeitura realiza fresagem para recapear 7 vias na região do Liberdade

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), iniciou neste sábado (24) a fresagem de mais sete vias que serão recapeadas na região do Parque da Liberdade, o que inclui ainda Parque Gramado, Jardim da Paz e São Jerônimo. A fresagem tem como finalidade a remoção de pavimentos antes da execução do novo asfalto.

“Essa é mais uma região que terá ruas totalmente revitalizadas. Estamos seguindo o cronograma das vias com irregularidades causadas pelo desgaste do asfalto. Existem outras vias que necessitam de recape, mas é preciso atender as prioritárias e é isso que estamos realizando em cada investimento”, diz o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Serão fresadas e recapeadas as seguintes vias:

– Rua Emílio Colombo

– Av. Serra da Mantiqueira (entre Rua Serra do Japi e Av. Serra do Mar)

– Rua Luiz Urbano (entre Av. da Amizade e Rua José Padulla)

– Rua Serra das Palmeiras (entre Av. Serra da Mantiqueira e Rua Serra de Maracaju)

– Rua Serra do Japi (entre Rua Serra do Acaraí e Av. Serra da Mantiqueira)

– Rua da Solidariedade (entre Rua Cyra de Oliveira Petrin

– Rua Estevão Carlos Vicentini)

– Rua da Dedicação

O trabalho faz parte de um pacote de investimentos da Prefeitura que prevê a revitalização de 232 mil m² de ruas e avenidas, totalizando 49 vias, localizadas nos bairros São Luiz, Campo Limpo, Jardim Alvorada, Cordenonsi, Jardim da Paz, Parque Gramado, Parque da Liberdade, Parque Novo Mundo, São Jerônimo, Jardim Paulistano e Centro, com a destinação de R$ 26.662.387,73 em recursos próprios.