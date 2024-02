A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste promoverá no dia 29 deste mês, quinta-feira, as Audiências Públicas da Saúde e da Fazenda para apresentação de dados referentes ao terceiro quadrimestre de 2023. A reunião da Saúde está marcada para as 9 horas, enquanto a audiência da Fazenda acontece as 14 horas, ambas no Plenário “Dr. Tancredo Neves”, na Câmara Municipal. Os eventos são abertos ao público.

