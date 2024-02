Não deu pro ex-BBB Bambam na luta mais esperada do ano

Ele foi a nocaute enfrentando o ex-campeão Mundial Acelino Popó Freita. O ex BBB sofreu duas quedas e o árbitro encerrou a disputa com apenas 36 segundos de luta.

E por falar em BBB, o combate deve render “duas ou três vezes” o que ele faturou como ganhador do programa de TV.

Quando terminou em 1º lugar no reality show, realizado em 2002, Kleber recebeuR$ 500 mil.

Agora, porém, ele calcula que vai arrecadar muito mais, somando patrocinadores pessoais e a grana gerada pelo evento de boxe.

“Essa luta já passou do prêmio do Big Brother, particularmente, para mim. Essa luta, só de patrocinadores, já deu mais de dois ou três prêmios de BBB“, contou Bambam.

