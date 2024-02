Carro tenta invadir Palácio da Alvorada

Um carro tentou invadir o Palácio da Alvorada este sábado

O motorista foi encontrado durante a tarde e presta esclarecimentos na delegacia neste momento. Por enquanto, tentativa de atentado descartada.

Como pode um carro, Ford KA, invadir a residência do Presidente Lula e mesmo tendo seus pneus furados pela “cama de faquir” e ter sido alvejado, conseguir se evadir em direção ao Palácio do Jaburu, sem ser identificado e preso.

Esse é o carro que teria tentado invadir a residência oficial.

O carro foi alvejado por militares do exército e GSI e foge com os pneus furados. O presidente Lula estava no local na hora da tentativa, nas primeiras horas do dia. Autoridades realizam buscas para tentar encontrar o automóvel e identificar o motorista.

