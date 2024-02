Conciliar qualidade de vida e trabalho nem sempre é fácil. Para muitos profissionais de saúde, especialmente os que atuam na linha de frente, o desafio é ainda maior. Eles cuidam de pessoas, mas muitas vezes enfrentam rotinas exaustivas que comprometem seu próprio equilíbrio pessoal. Para virar esse jogo, o Grau Técnico Sumaré promove nesta semana uma série de palestras sobre qualidade de vida e inteligência emocional.

“O objetivo é capacitar nossos alunos para que eles possam exercer a carreira com serenidade. Preparados, eles terão mais condições de enfrentar os desafios do dia a dia com equilíbrio”, comenta Adriana Guerra, gestora do Grau Técnico Sumaré.

Na última quarta-feira, 20/2, o tema da palestra foi “Qualidade de Vida – O Jogo da Vida”, com o consultor empresarial Eduardo Mathias. Formado em Fisioterapia, ele se especializou em desenvolvimento pessoal e empresarial e realiza palestras em todo o país.

Na palestra para os alunos dos cursos Técnico em Enfermagem e Técnico em Farmácia, Eduardo Mathias falou sobre a importância de criar mecanismos para ter uma vida saudável e também ressaltou a importância dos profissionais no compartilhamento de informações corretas relacionadas à saúde. “Na linha de frente, vocês irão se deparar com diversos tipos de situações e é importante estarem preparados para acolher e orientar de forma correta. Vocês serão multiplicadores de informação”, comentou.

Para a estudante do curso de Farmácia Mirelli Sena, a palestra foi importante e esclarecedora, principalmente quando abordou as doenças que ainda são muito comuns no país.