As obras do complexo Cidade Saúde avançam com serviços de reboco. Localizado no cruzamento das avenidas Santa Bárbara e Vereador Antonio Carlos de Souza (Antonio da Loja), no Jardim Alphacenter, a nova estrutura abrigará diversos setores da saúde pública de Santa Bárbara d’Oeste, entre eles o Centro de Especialidades, Central de Regulação, Atenção Básica e Vigilância em Saúde.

O investimento é de R$ 18,4 milhões em recursos próprios do município para a implantação do prédio de quatro andares com 3,6 mil metros quadrados de área construída.

O complexo Cidade Saúde terá consultórios de especialidades, enfermagem, farmácia, recepção, triagem, sala de reunião, copa, setor administrativo, sanitários adaptados para pessoas portadoras de necessidades especiais e elevadores. O prédio é projetado para possuir iluminação e ventilação naturais, com ar-condicionado, lâmpadas LED, energia solar com placas fotovoltaicas, com produção de energia renovável, limpa e sustentável.