A CPFL Paulista realiza, na próxima quarta-feira (28), a partir das 9h, atendimento especial para os moradores de Santa Bárbara D’oeste. A ação ‘CPFL nos Bairros’ acontece no Jardim Santa Rita de Cássia, e conta com diversas iniciativas como atendimento ao público, podas de livramento de rede e limpeza de fios inoperantes, além de ação social e entretenimento para crianças.

Uma tenda itinerante será montada entre as ruas Benjamin Wiezel e Cariris para facilitar o contato da população com a empresa, esclarecer as dúvidas do dia a dia e simplificar a vida dos clientes. Na tenda, profissionais capacitados estarão à disposição da população para orientá-los, por exemplo, sobre Tarifa Social de Energia Elétrica. No local, será possível consultar se os consumidores têm direito ao benefício, que concede descontos que variam de 10% a 65% na conta de luz, para aqueles inscritos no CadÚnico. Atualmente, Santa Bárbara D’oeste possui 3,7 mil clientes beneficiados com a Tarifa Social, podendo chegar a 6 mil inscritos no programa.

Durante o evento ‘CPFL nos Bairros’, os clientes também receberão orientações e dicas de segurança com a rede elétrica. Entre os assuntos que serão abordados, está especialmente os perigos ao soltar pipas próximo às estruturas que compõe o sistema de distribuição de energia. O brinquedo é uma das principais causas de perturbação do sistema elétrico, gerando transtornos e riscos à população, e faz parte do ‘Guardião da Vida’: campanha do Grupo CPFL Energia que prioriza a segurança com a população e traz dicas de conscientização constantemente para evitar acidentes com a rede elétrica.

Ações pelo bairro

Equipes técnicas da concessionária também estarão no bairro realizando atividades como podas de livramento da rede elétrica. Importante destacar que a companhia atua em casos em que há riscos iminentes à população ou ao fornecimento de energia.

Nesta data, também serão executadas ações de retirada de cabos de telecomunicação sem identificação e de empresas sem contrato com a distribuidora, mas que ocupam os postes da concessionária. Segundo levantamento da CPFL, há trechos no bairro com cabos nestas condições. Previamente, a CPFL Paulista notificou todas as empresas que possuem contrato de compartilhamento de estrutura no local.Desta forma, o impacto da ação, ocorre apenas sobre cabeamento clandestino fixado nos postes.

Além da ação itinerante, a empresa mantém fixo na cidade um ponto de atendimento presencial na Eletro Oeste, localizada na R. Sabato Ronsini Nº 398, no bairro Vila Linopolis, em Santa Bárbara D’oeste. Porém, os clientes da CPFL Paulista não precisam sair de casa para resolver qualquer pendência com a companhia. Nos canais digitais da empresa é possível encontrar mais de 30 opções de serviços disponíveis. Basta acessar o http://www.cpfl.com.br, baixar o aplicativo ‘CPFL Energia’ no smartphone ou tablet, contatar a empresa via WhatsApp (19) 99908-8888 ou ligar gratuitamente para o 0800 010 1010.

Entretenimento e ação social

Para encerrar o dia, acontece a 7ª edição do Cine Solar, com patrocínio da CPFL Energia. O projeto percorre o país oferecendo sessões gratuitas de cinema com o propósito de tornar o acesso às produções audiovisuais mais democrático, promover práticas sustentáveis e inclusão social, além de disseminar a tecnologia da geração de energia solar. O Cine Solar terá início às 19h com distribuição de pipoca, exibição de alguns curtas-metragens infantis e ambientais e do filme Sing 2 . Em caso de chuva, a sessão será transferida para a quadra da escola CAIC Irmã Dulce, na Rua Artur Gonçalves da Silva, no Jardim Santa Rita.

Durante o evento também acontecerá uma campanha de arrecadação de alimentos e leite que serão destinadas para grupos e entidades assistenciais de Santa Bárbara d’Oeste. A iniciativa conta com o apoio dos grupos Bosque dos Sonhos, Tamo Junto e Cine Solar.

Serviço:

Ação ‘CPFL nos Bairros’ da CPFL Paulista

Data: 28/02 (quarta-feira).

Horário: a partir das 9h.

Local: entre as ruas Benjamin Wiezel e Cariris, no bairro Jardim Santa Rita de Cássia, em Santa Bárbara D’oeste.

Sobre a CPFL Energia

A CPFL Energia está há 111 anos no setor elétrico e atua nos segmentos de distribuição, geração, transmissão, comercialização e serviços. Desde 2017, o Grupo faz parte da State Grid, estatal chinesa que é a terceira maior organização empresarial do mundo e a maior empresa de energia elétrica, atendendo 88% do território chinês.

É a maior distribuidora em volume de energia vendida, com mais de 13% de participação no mercado nacional, atendendo cerca de 10,4 milhões de clientes em 687 municípios nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná.

Com 4.411 MW de capacidade instalada, está entre as maiores geradoras privadas do país, com atuação em fontes hidrelétrica, solar, eólica e biomassa.

Atua de forma relevante também no segmento de transmissão, atendendo 87 subestações, que somam potência instalada de 14,9 mil MVA e mais de 6 mil quilômetros de linhas.

O grupo CPFL conta ainda com uma operação nacional por meio da CPFL Soluções, fornecendo soluções integradas em gestão e comercialização de energia, eficiência energética, geração distribuída, infraestrutura energética, serviços de consultoria para descarbonização e certificações de energia renovável (I-REC).