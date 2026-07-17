Empreendimento será palco da principal cerimônia do festival, reunindo alunos de projetos sociais, mestres de capoeira e representantes de diversas regiões do Brasil em um dia de celebração da cultura brasileira

O Americana Shopping será o palco da principal programação do Festival Social Batizado e Troca de Graduações 2026, neste sábado, dia 18 de julho, a partir das 10h, reunindo alunos de projetos sociais, mestres de capoeira, atletas e visitantes de diversas regiões do país em uma grande celebração da cultura brasileira.

O evento, gratuito e aberto ao público, terá como destaque a cerimônia de Batizado e Troca de Graduações dos alunos participantes dos projetos sociais desenvolvidos em Americana, um momento que simboliza a evolução dos praticantes da capoeira e reforça o papel da modalidade como ferramenta de educação, inclusão social e valorização cultural.

Além da cerimônia, o público poderá acompanhar apresentações culturais e um grande show de capoeira, proporcionando uma experiência que celebra a diversidade das manifestações populares brasileiras e aproxima a comunidade de uma das mais importantes expressões do patrimônio cultural do país.

O Americana Shopping também receberá visitantes de diversas cidades do interior paulista, da capital e de outros estados brasileiros, como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Ceará, representado por Fortaleza. A presença desses grupos promove o intercâmbio cultural e fortalece Americana como um destino de encontro entre tradição, esporte e cultura.

Para a gerente de Marketing do Shopping Americana, Simone Ponce, sediar um evento com esse perfil reforça o compromisso do empreendimento com ações que promovem impacto positivo para a comunidade.

“O Shopping Americana tem o compromisso de incentivar iniciativas que valorizem a cultura, a inclusão e a convivência entre as pessoas. Receber o Festival Social Batizado e Troca de Graduações é uma oportunidade de proporcionar ao público uma programação rica em tradição, além de apoiar projetos que transformam a vida de crianças e jovens por meio da capoeira. Convidamos toda a população para prestigiar esse momento especial e conhecer de perto a força dessa manifestação cultural brasileira”, destaca Simone Ponce.

Embora a programação do festival aconteça entre os dias 17 e 19 de julho, o Shopping Americana será o cenário da principal celebração, consolidando-se como um espaço de encontro para a cultura, o esporte e a integração da comunidade.

Sobre o Americana Shopping

Referência em compras, serviços, gastronomia e lazer, o Americana Shopping reúne marcas de diversos segmentos e oferece uma experiência completa para clientes de Americana e região. Com constante investimento em inovação e conveniência, o empreendimento segue ampliando seu portfólio de atrações e serviços para atender às expectativas do público.

Serviço

Festival Social Batizado e Troca de Graduações 2026

Data: 18 de julho

Horário: A partir das 10h

Local: Shopping Americana

Programação: Cerimônia de Batizado e Troca de Graduações, apresentações culturais e show de capoeira.

Entrada: Gratuita.