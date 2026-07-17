Startup sediada na Unicamp oferece curso grátis de ESG

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A FM2S Educação e Consultoria, startup sediada no Parque Científico e Tecnológico da Unicamp, abriu inscrições gratuitas para o curso Fundamentos de ESG. A inscrição é feita em fm2s.com.br/cursos/fundamentos-de-esg e vai até 31 de julho.

O curso tem 7 horas de duração, acesso ao conteúdo por 1 ano e certificado de conclusão. O conteúdo programático percorre os três pilares da sigla — ambiental, social e governança — e inclui tópicos como mapeamento de stakeholders, economia circular, indicadores de sustentabilidade, normas e padrões internacionais de certificação, além de monitoramento e comunicação de resultados.

A formação é indicada tanto para quem atua diretamente com sustentabilidade quanto para profissionais de RH, gestores de risco e áreas de operação que lidam com exigências de conformidade. Também é aberta a qualquer pessoa que deseja aprender sobre os princípios de ESG.

Segundo Virgilio Marques dos Santos, sócio-fundador da FM2S e PhD pela Unicamp, o conteúdo foi estruturado para responder a uma demanda prática, não apenas conceitual. “A capacitação aborda indicadores, normas e como reportar resultado — é o que separa quem discursa sobre o tema de quem consegue aplicar”, afirma.

Para Santos, a inclusão de módulos sobre certificações e padrões internacionais responde a uma cobrança cada vez mais concreta dentro das empresas. “Hoje se pede pra alguém do time apresentar indicador de ESG numa reunião de conselho. Sem entender norma e métrica, a pessoa não sustenta a conversa. O curso entra exatamente nesse ponto: qual indicador usar, como ele é auditado e como comunicar o resultado pra quem vai questionar depois,” diz.

Outros cursos gratuitos da FM2S podem ser acessados em https://www.fm2s.com.br/cursos/gratuitos.

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