A passagem de Neymar por Orlando durante as férias chamou a atenção dos fãs, enquanto outro grande nome do futebol brasileiro fazia um investimento milionário na Flórida. Kaká acaba de adquirir um apartamento de luxo em Bal Harbour, uma das regiões mais valorizadas de Miami, por cerca de US$ 8,7 milhões (aproximadamente R$ 44 milhões).

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Os dois acontecimentos reforçam um movimento que vem ganhando força nos últimos anos: a Flórida deixou de ser apenas um destino turístico para brasileiros e passou a figurar entre os principais mercados imobiliários escolhidos por atletas, empresários e famílias que buscam qualidade de vida, segurança patrimonial e oportunidades de investimento.

Além de Kaká, outros grandes nomes do futebol também decidiram investir no estado americano. Ronaldo Fenômeno comprou recentemente uma cobertura de luxo em Bay Harbor Islands, na região de Miami. Neymar também possui investimentos imobiliários no sul da Flórida, onde adquiriu um terreno em Bal Harbour para construir uma mansão. Lionel Messi mantém residência em Fort Lauderdale e imóveis na região de Miami, enquanto David Beckham, coproprietário do Inter Miami, também possui uma das casas mais conhecidas de Miami Beach.

Para Daniel Dourado, corretor de imóveis especializado no mercado da Flórida, a presença cada vez mais frequente de atletas no estado acompanha uma transformação no perfil dos compradores brasileiros.

Além de Neymar

“Quem chega à Flórida hoje não procura apenas um lugar para passar férias. Existe um interesse crescente em construir patrimônio em um mercado sólido, dolarizado e que oferece qualidade de vida. Orlando e Miami conseguem atender perfis diferentes de compradores, mas as duas cidades se complementam quando falamos de investimento imobiliário.”

Enquanto Miami concentra imóveis de frente para o mar e condomínios de altíssimo padrão, Orlando se consolidou como um dos mercados mais procurados por brasileiros interessados em vacation homes, casas de temporada e imóveis que unem lazer e rentabilidade.

Segundo Daniel, esse modelo tem atraído investidores que desejam utilizar o imóvel em alguns períodos do ano e, no restante do tempo, gerar receita com locações de curta temporada.

“As vacation homes mudaram completamente a forma como muitos brasileiros investem nos Estados Unidos. O comprador consegue reunir férias em família, valorização patrimonial e potencial de renda em um único imóvel. É um modelo que cresceu muito nos últimos anos e continua despertando o interesse de quem busca diversificar investimentos em dólar.”

A escolha de atletas por Orlando e Miami acaba influenciando também o comportamento de outros compradores. Além da visibilidade internacional, a Flórida reúne fatores como segurança jurídica, infraestrutura, facilidade de acesso aéreo ao Brasil e um fluxo constante de turistas, características que fortalecem tanto o mercado residencial quanto o de casas de temporada.

Para Daniel Dourado, o interesse das celebridades ajuda a mostrar que o mercado imobiliário da Flórida vai muito além do luxo.,

“Quando nomes como Neymar, Kaká e Ronaldo escolhem investir na Flórida, eles reforçam uma percepção que já existe entre investidores do mundo inteiro. Estamos falando de um mercado consolidado, com cidades que oferecem excelente qualidade de vida e oportunidades para diferentes perfis de compradores. Mais do que acompanhar uma tendência, muitos brasileiros estão enxergando a Flórida como parte do planejamento patrimonial da família.”

O movimento também acompanha o crescimento da procura de brasileiros por imóveis nos Estados Unidos. Se antes a compra estava concentrada em investidores de alta renda, hoje famílias que viajam com frequência para a Flórida também avaliam adquirir uma segunda residência, especialmente em Orlando, onde condomínios voltados para aluguel de temporada permitem conciliar uso próprio com geração de renda.

Nesse cenário, a presença constante de grandes nomes do futebol brasileiro funciona como um reflexo de uma tendência maior: a Flórida deixou de ser apenas um destino de férias e passou a ocupar espaço definitivo no planejamento patrimonial de quem busca investir em um dos mercados imobiliários mais sólidos do mundo.